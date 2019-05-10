Yıldırım'dan köprüden yasak geçiş cezaları ile ilgili açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, soruları yanıtladı. 15 Temmuz Köprüsü'nden kaçak geçen araçlara kesilen cezalarla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştük, düzeltilecek" açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇİŞ CEZALARI 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçiş cezaları yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye çalışılmış. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Yazılan cezaları düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbullular'ın mağduriyeti de bitmiş olacak. NTV

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