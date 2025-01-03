Yıllık enflasyon verileri: TÜİK: % 44,38 - ENAG: % 83,40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) Aralık 2024 ve 2024 yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 83,40

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, Aralık 2024 ve 2024 yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayınladı. Buna göre Aralık 2024 döneminde günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 83,40 olarak hesapladı.

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Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık bazda en yüksek artış eğitim grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2024'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 0,67, ulaştırmada 0,42, alkollü içecekler ve tütün grubunda 0,02 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 19'unda düşüş gerçekleşirken 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2024'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,06 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 45,34 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

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Yİ-ÜFE, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,40, Aralık 2023'e göre yüzde 28,52, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,1 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2024'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,63, imalatta yüzde 1, su temininde yüzde 1,57 artış şeklinde gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 27,01, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26, enerjide yüzde 11,92, sermaye mallarında yüzde 29,21 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olurken enerjide yüzde 3,37 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda içecekler yüzde 61,18, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 47,85, metal cevherleri 46,77, tütün ürünleri 46,37, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 2 alt sektör daha düşük ve 21 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 5,84 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,38 ile metal cevherlerinde görüldü. Buna karşılık, yüzde 4,71 ile içecekler, yüzde 2,47 ile kömür ve linyit, yüzde 2,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 2,30 ile elektrikli teçhizat, endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.