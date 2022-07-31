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31 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Yine bankalar kazandı

31 Temmuz 2022, Pazar
Merkez Bankası'nın faiz “indirim”i yine bankalara yaradı. İkinci çeyrek bilançolarını açıklayan bankaların karlarının katlanarak arttığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı. İkinci çeyrek bilançolarını açıklayan bankaların karlarının katlandığı görüldü. Merkez Bankası geçen yıl Eylül’den Aralık ayına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskıyla toplamda 500 baz puan faiz indirmiş, bu Türk Lirası’nda büyük kayıplara neden olurken, enflasyonu patlatmıştı. Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların kârlılık rekorunda başlıca etkenlerden biri. 

Servet transferi

Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’e dayanmışken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 30 civarında kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor. Uzmanlara göre krizi fırsata çeviren bankaların önemli bir geliri de Hazine’den aldıkları yüksek faizli tahviller ve türev ürünlerden gelen kârlar. Yılın ilk çeyreğinde karına kar katan bankalar, ikinci çeyrek bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmeye başladı. Bilançolara göre bankalar beklentinin üzerinde net kâr elde etti. Bilançolarını bildiren bankaların net kârları ve altı aylık artışları şöyle: Akbank net kâr: 13 milyar 110 milyon 53 TL, artış yüzde 412.; Yapı Kredi Bankası net kâr: 11 milyar 922 milyon TL, artış yüzde 420.; Garanti BBVA net kâr: 12 milyar 918 milyon TL, artış yüzde 272.

Etiketler: banka
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