'Yoksullaşma toplumsal tepkiye sebep olur'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Enflasyon yüksek. Enflasyon ile birlikte yüksek gıda fiyatları ile doğal gaz, elektrik ve petrol fiyatlarının artışı, yoksullaşma ile olası toplumsal tepkileri beraberinde getirebilecektir” dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomideki kötü gidişe işaret ederek, “Küresel ekonomiden aldığımız ve azalmakta olan payımızı artırmak için yüksek katma değerli üretim yapmamız, bunu yapabilmemiz için de eğitim sistemimizde kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Covid-19 riski fabrikalarda endişe oluştuyor. Hammadde temininde sıkıntılar devam ediyor. Konteyner bulunamıyor ve navlun fiyatları çok yüksek seyrediyor. Bütün bunlar ve ilâveten kurda yaşanan hareketlilik, tüm maliyetleri öngörülemez bir şekilde sürekli artıyor. Enflasyon yüksek. Tüm bu değişkenlere bağlı olarak sanayici, ürettiği ürüne sağlıklı bir fiyatlandırma da yapamıyor.

Nitelikli beyin göçünün artarak devam etmesi çok önemli. Enflasyon ile birlikte yüksek gıda fiyatları ile doğal gaz, elektrik ve petrol fiyatlarının artışı, yoksullaşma ile olası toplumsal tepkileri beraberinde getirebilecektir. Daha çok istihdam için daha çok yatırıma ihtiyacımız var. ‘Türkiye’ye yatırım yapmak giderek daha fazla riskli’ algısı ivedilikle yok edilmelidir. Bunun için 430’larda seyreden risk primimizi en kısa sürede aşağı çekmemiz gerek.” şeklinde konuştu.

