Yoksulluk sınırı 52 bin 375 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ’in şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; açlık sınırı 16 bin 257 lira olurken, yoksulluk sınırı 50 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189 TL’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı. Veri son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 954 lira olarak olarak ölçüldü. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında gerçekleşen artış ortalama olarak sütte 4,50 TL, peynirde 31,50 TL ve yoğurtta ise 6,50 TL olarak hesaplandı. Haber Merkezi

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