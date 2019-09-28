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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

‘Yöresel ürünlerin tanıtımı ekonomi için önemli’

28 Eylül 2019, Cumartesi 23:45
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Palandöken, “Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılması lazım. Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması ülke ekonomisi için önemli. Buna destek olmak için bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AA

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