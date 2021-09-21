Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

Türkİye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı.

Temmuz ayında faaliyetteki bayram tatili kaynaklı gerilemeden sonra Ağustosta bir yükselme yaşanırken Beklenti Endeksi pozitif tarafta devam ediyor. Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için gerekli şartların ortaya çıkmadığı görülüyor.

İpoteklİ satış % 74 GERİLEDİ

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ekonomideki genişleme göstergelerine rağmen inşaatın görece geri kalmasının temel nedeni, yüksek faiz olarak görülebilir. Temmuz ayında ipotekli ilk el konut satışları 5 bine kadar gerilemiş görünmektedir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 128 bin olan ipotekli ilk el satışları bu yılın aynı döneminde 33 bine düşerek yüzde 74 gerilemiştir” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören