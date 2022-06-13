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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yüksek Hızlı Tren’e 4. zam

13 Haziran 2022, Pazartesi 18:00
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 daha zamlandı. Bu YHT’ye yılbaşından beri dördüncü zam oldu.

YHT seferlerine Ocak’ta yüzde 20, Mart’ta yüzde 10, Nisan’da ise yüzde 15 zam yapılmıştı. Yapılan yüzde 30’luk zamla Ankara-İstanbul arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu. Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükselirken Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı. Ulaştırma Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yüzde 40’lık zammı eleştirip bakanlığa bağlı olan YHT için “Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir” demişti. 

Ahmet Terzi - Ankara

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