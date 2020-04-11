Yüksek limitli kart kullanmayın

Dünyanın ve Türkiye’nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.

Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alış veriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı CEO’su Av. Sefa Karcıoğlu, özellikle bu dönemde internetten alışveriş yaparken çok daha dikkatli ve seçici olunması gerektiği konusunda uyarırken, “Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın. Sanal kart kullanmayı tercih edin. Mesafeli satış hükmü metnini son satırına kadar mutlaka okunması gerekiyor. Şahsî verilerin korunması hükmü metninin sunulup sunulmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. ‘Üye olmadan devam et’ seçeneğinin sunulmuş olması gerekiyor. Mobil cihazlarımıza indirmeyi düşündüğümüz uygulamaların hangi verilerimize erişim izni istediğini mutlaka gözden geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.