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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yumurta da zamlandı

28 Ağustos 2024, Çarşamba 14:56
Arz talep dengesizliği yumurta fiyatlarına artış olarak yansıdı. Bunun üzerine birde ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi eklenince toptancı piyasalarda yumurta fiyatına 35 kuruş zam geldi.

Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğilimine girdiğini ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını ifade eden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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