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4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Yüzde 11,84 enflasyona kimse inanmadı

04 Ocak 2020, Cumartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekonomide “başarı” masalları…

TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında tek hane inmesinin ardından Kasım ayında yüzde 10.56 seviyesinde gerçekleşerek yeniden çift haneye çıkmıştı. Reuters anketinde beklenti enflasyonun yüzde 11,56 olacağı yönündeydi. Merkez Bankası’nın ise yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesindeydi. Ankara - aa

Kimse inanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 yılına ilişkin enflasyon rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen, enflasyon oranı bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını belirten Ağbaba, “Gıda ürünlerinde artış ise son bir yılda yüzde 19,54 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun yüzde 11,84’lük orandan daha fazla olduğu hemen herkesin malumu” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre, açıklanmış olan oranın çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu yansıtmadığı söyleyen Ağbaba, “Bu oran sadece iktidarın isteğini yansıtmaktadır. TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığına kendileri de oldukça iyi biliyor.

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