Ekonomide “başarı” masalları…

Türkiye’de 2019’dan 2020’ye birçok problem devredildi. Bunların başında yeni zamlar, yeni ve ek vergilerin dayatıldığı, gerçek enflasyonun açıklanan “resmi enflasyon”u katladığı, yatırım, sanayi - üretim ve istihdamdaki durgunlukla muallel ekonomik ağır ekonomik kriz geliyor.

Gıdaya yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 70 zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, on binlerce şirketin iflas ettiği bir tabloda büyük şirketlerin ilân ettiği konkordatolar yeni yıla kalmış. İşsizler ordusunun sayısı dokuz milyonu aşarken büyük bir kısmı üniversite mezunlarından oluşan genç işsizlerin oranı yüzde 27.4’e varmış. 9 milyona yakın kişi açlık sınırının altında, 16 milyon açlık sınırında, 48 milyon kişi ise “yoksulluk sınırı”nda.

Türk Lirası karşısında dolar yeniden 7 liraya kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre 30 Haziran itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar olmuş. Batık kredi miktarı 139 milyar liraya ulaşırken, sadece kredi kartı borcu yüzünden 3 milyon vatandaş yasal takibe düşmüş, kredi kartı borçları ise 542 milyar lirayı bulmuş. Bankaların kara listesine giren, temerrüde düşen ve icralıkların sayısı 21 milyonu aşmış; ve siyasi iktidara yakın şirketleri kurtarmak için toplam 25 milyar lira kredi verilmiş. (gazeteler, 30.12.19)

Bu arada Cumhurbaşkanı, “Faiz ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür” diye veryansın ederken, AKP iktidarında kat kat artan borç sarmalında saatte 2 milyon 146 milyon 124 bin dolar faize gidiyor. Ve hâlâ Hazine ve Mâliye Bakanı, “tarihî bir başarı olarak 2019’u hatırlayacağız” diyor. Hâlâ “dibe vuran ekonomi”de “başarı” masalları anlatılıyor…

Şimdi de “yüzen saray”

Bilindiği gibi 2019’da başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere iktidardakiler, her fırsatta halka “tasarruf çağrısı”nda bulundular; lâkin bütçeye yansıyan rakamlar devletin “tasarruf”ta sınıfta kalıp israf ve şatafata battığını ortaya çıkarıyor.

Mâlum 1050 odalık Beştepe Sarayı ile Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul Tarabya’daki Huber köşklerine ilâveten Cumhurbaşkanı başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere Vahdeddin Köşkü, Beylerbeyi Sarayı ve Beykoz Kasrı ve Yıldız Sarayı’nı kullanıyor.

Ancak tam da ekonomik kriz ortasında “Ekonomik kriz - mriz yok, hepsi manipülasyon” diyen Cumhurbaşkanı önce “Alparslan’ın otağını kurduğu Ahlat’a biz de Cumhurbaşkanlığı Köşkü kuracağız” ihbarıyla Ahlat’ta Van gölü kıyısındaki on bin dönüm arazi üzerinde 1071 metrekarelik yeni bir yazlık saray inşa edileceğini açıklamıştı.

Bu arada Marmaris - Okluk Koyu’ndaki küçük köşkün yerine, dev inşaat şantiyesi kurularak çevresindeki arazi ve işyerlerinin kamulaştırıldığı, arazinin imar plânlarının değiştirilip doğal sit alanında mevzuata aykırı olarak toplam 113 bin 443 metrekarelik alanı kapsayacak projede mega ve süper yatların yanaşabileceği iki ayrı iskele ve plaj yapılarak aynı anda 400 personelin hizmet edeceği 300 odalı görkemli yazlık saray kompleksi yapıldığı haberleri çıkmıştı.

Yine hâlen Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı 13 uçak, üç helikopterlik “lüks uçak furyası”na ek olarak Cumhurbaşkanlığı için 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları bulunan, normal kapasitesi 463 koltuk olduğu halde 76 kişilik bir VIP uçağa çevrilen yarım milyon dolarlık lüks uçak “uçan saray” tartışmasını tetiklerken, 2019’da buna bir de “yüzen saray” eklendiği ortaya çıktı.

Meclis’teki 2020 bütçe görüşmelerinde muhalefetin “yat siparişi” sorularına dokuz ay sonra gelen cevapta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce protokol gemisi olarak inşa edilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ‘Yakamoz Yatı’nı restore ettirerek uhdesine aldığını ikrar etti. (gazeteler, 8.12.19)

Yat için 2018’de 58 milyon 768 bin lira ödenek ayrılmasıyla teknenin yıllık mâliyetinin neredeyse fiyatını bulduğu su yüzüne çıkarken, yaklaşık 50 metre boyundaki “megayat”a bir buçuk yıl önce kaç lira harcandığı soruları havada kaldı. Keza milletvekillerinin “Ekonomik krizin derinleştiği; geniş toplumsal kesimlerin asgari ücretle geçinmeye çalıştığı; yoksulluğun arttığı vartada Cumhurbaşkanlığı için bir yata gerçekten ihtiyaç var mıydı? Bu yat hangi amaçla, hangi hizmetler için kullanılacak?” sorularına iktidar cephesinden doğru dürüst bir cevap verilmedi.

Özetle, yazlık, kışlık ve uçan saraylara bir de “yüzen saray” ilâve edildiği ortaya çıktı.