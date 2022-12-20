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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Yüzde 60 açlık sınırının altında

20 Aralık 2022, Salı 01:34
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, “Türkiye nüfusunu 85 milyon kişi olarak kabul ettiğimizde; nüfusun yüzde 60’ı, yani 51 milyon tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır” dedi.

Mevcut ekonomik politikalar nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğunun açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini söyleyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, “Türkiye nüfusunu 85 milyon kişi olarak kabul ettiğimizde; nüfusun (tüketicilerin) yüzde 60 dolayında kesimi, yani 51 milyon tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 38 dolayında kesimi, yani 32 milyon tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, tüketicilerin yüzde 98’i, yani, 83 milyon tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” dedi. 

6 MİLYON AİLE ÇARESİZLİK İÇİNDE PERİŞAN 

Tüketicilerin ezici çoğunluğunun ve çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğini söyleyen Çakar, “Kirada oturmak durumunda olan 6 milyon dolayında ailenin büyük bir çoğunluğu çaresizlik içinde ve perişan bir durumdadır. Ortalama kiralar asgari ücret düzeyindedir. Özellikle de asgari ücret düzeyinde düşük geliri olan ve kirada oturmak zorunda olan aileler yemiyor, içmiyor, ancak, kirasını ödeyebiliyor. Soğuk kış şartlarında aylık ortalama doğalgaz gideri ile elektrik gideri 1.600 TL dolayındadır. Ancak, açlık sınırının altında geliri olan aileler bu gideri karşılayamadıkları için battaniye altında ve karanlıkta yaşamak zorunda kalmaktadırlar” diye konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA

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