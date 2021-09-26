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26 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Yüzde 96.5: Kiralar yüksek

26 Eylül 2021, Pazar 17:39
Aksoy Araştırma tarafından yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38. Hafta sonuçlarına göre vatandaşların tamamına yakınının kira fiyatlarını yüksek bulduğu açıklandı.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 96.5’i ev kiralarının yüksek olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanlara sorulan “Sizce Türkiye’de ev kiraları ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 79,1 “çok yüksektir” cevabını verirken; yüzde 17,4 “yüksektir” cevabını verdi. Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye’de ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaştı. Ev kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

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