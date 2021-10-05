Zam dalgası giyime sıçrayabilir

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, gıda fiyatlarındaki zam dalgasının önümüzdeki günlerde giyim sektörüne de sıçrayabileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı verilerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 19,58’e, gıda enflasyonu ise yüzde 28,8’e ulaştı.

Diken’in haberine göre, Küçük pamuk fiyatlarında yaklaşık dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söyledi. Küçük, pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmeyeceğini umut ettiklerini de ekledi. Küçük’ün değerlendirmeleri şöyle: “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enf- lasyonunu olumsuz etkileyecektir. Hazır giyim ve ayakkabıdaki enflasyon tamamen girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Eğer iki-üç ay daha böyle giderse yaz sezonu da maalesef enflasyonun 10-15 puan üzerinde artış olma ihtimali yüksek.”