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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Zam verginin altında kalıyor

27 Ağustos 2021, Cuma 20:00
KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, hükümetin memur ve memur emeklileri için belirlediği maaş zammı oranlarına tepki gösterdi.

Güven, emekçinin onayı alınmadan oluşturulan sözleşmenin bir yoksulluk anlaşması olduğu öne sürerek şöyle konuştu: “Yıllık maaş gelirimizin yüzde 23-24’ünü vergiye veriyoruz. Alış verişleri de katarsak kamu emekçisinin gelirinin yüzde 35-40’ı vergiye gidiyor. 3-4 yıldır ekonomik krizinin bedelini bize ödetmek için vergi dilimi limitlerini düşük tuttular. Devlet bir cebinden alıyor, öbür cebine koyuyor. Yaptıkları zam, kamu emekçilerinin ödediği vergilerin altında kalıyor. Devlet bir cebinden alıyor, öbür cebine koyuyor. Bizi aracı gibi kullanıyor. 3-4 yıldır ekonomik krizinin bedelini bize ödetmek ve yaptıkları zamları geri almak için vergi dilimi limitlerini düşük tuttular. Sadece ücretlerimizden kesilenlerle yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 24’ünü vergi olarak ödüyoruz. Siz nasıl olur da 5 6’yı zam olarak nitelendirebilirsiniz” dedi.

İzmir - Anka

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