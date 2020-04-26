Zamlar sofralara yansıdı

Koronavirüsün gölgesinde, toplu iftarların yasak olduğu ve gıda fiyatlarının zamlandığı bu Ramazanda sofralar geçen yıllara göre daha pahalı olacak.

Ramazan ayı, koronavirüs salgını sebebiyle önceki yıllara göre pek çok açıdan farklı geçecek. Toplu iftar yemeklerinin yapılmayacağı bu sene, oruç tutan ailelerin sofraları da geçen yıllara göre daha pahalıya kurulacak. DW’deki habere göre gıda ürünleri salgının baş göstermesi ile birlikte son 1,5 aylık süreçte ortalama yüzde 20 zamlandı. Bazı ürünlerde fiyat artışları yüzde 50’yi aştı.

Yeni zamlar gündeme gelebilir

Gıda sektörü temsilcilerine göre, salgın tedbirlerinin birkaç ay daha sürmesi halinde gıda ürünlerine yeni zamlar gündeme gelebilir. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı (TGDF) Şemsi Topuz, her yıl 10 gün geriye gelen Ramazan ayları için gıda fiyatlarını kıyaslarken, tarımsal üretimdeki mevsimselliği de göz önünde tutmak gerektiğini söyledi. Ramazan paketlerinin vazgeçilmezleri olan çay, şeker, makarna, bakliyat, sıvı yağ, kıyma gibi ürünlerin fiyatında geçen yıla göre ortalama yüzde 20 civarında bir artış olduğunu kaydeden Topuz, “Ama bunun, koronavirüs salgını dolayısıyla gıda üretim ve tedariğinin zorlaştığı bir dönemde, yıllık artış oranı olduğu unutulmamalıdır” dedi.

“Süreç uzarsa bütün ürünlerin fiyatı artar”

Önümüzdeki aylarda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin daha da ağırlaşarak devam etmesinin gıda fiyatları için de büyük bir risk oluşturduğunu ifade eden Şemsi Topuz, “Gıda üretim ve tedarikinde salgın kaynaklı sıkıntılar ve artan maliyetler, ilk olarak ithal hammaddeye dayalı bitkisel yağ, çikolata, şekerleme ürünleri fiyatlarında artışlara yol açabilecektir. Ancak salgının daha uzun süre devam etmesi, tarımsal üretimdeki kayıplar gibi faktörler, bu riski bütün gıda ve içecekler için de geçerli hale getirecektir” diye konuştu.

“Raflar boş kalmayacak”

Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayı dolayısıyla yaşanacak gıda talebine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende sektörünün Ramazan ayı ve salgın önlemlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı (TGDF) Şemsi Topuz da gerek salgın önlemleri gerekse Ramazan dolayısıyla oluşan talebin karşılanacağını söyleyerek, “Gıda sektörü rafları boş bırakmayacak” dedi.