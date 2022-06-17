Zamlara ‘dur’ diyen yok mu?

Konya’nın Ereğli ilçesinde nakliyeci esnafı gider kalemleri ve mazot fiyatlarından dert yandı. Nakliyeci esnafı, “Görüyorsunuz arkadaşlarımızın şikayetleri hep aynı, ev geçindiremiyoruz. Buna bir dur diyen yok” dedi.

CHP Ereğli İlçe Başkanı Gönülal’ın, borcu borçla kapatmak nereye kadar devam edecek? sorusu üzerine nakliyeci esnafı, “İşte sonra da arabaları satacağız. Mesela ufak bir taksim vardı, sattım. Borcumu kapattım” cevabını verdi. Başka bir nakliyeci esnafı ise, “Ben geçen sene, İstanbul-Adana çalışıyordum. Geçen sene ben 3 bin 200 liraya Ankara-Adana çalışırken, o para ile çok rahat gidip geliyordum. Şimdi 14 bin lira para ile gidip geliyorum. Ben ev geçindiriyorum. Ben çoluk çocuk okutuyorum. Şu şartlar altında biz para kazanamıyoruz. Buna bir dur diyen yok” dedi. Konya - anka

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