Zengin ev alacak, faturayı fakir ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yine bir ‘müjde’ olarak duyurduğu konut kredisi paketi, hem emlakçılara hem de ekonomistlere göre zenginlerin yararlanabileceği bir kampanya.

Daha çok kişi evsiz kalacak Ekonomistler dar gelirlilerin konuta erişiminin yine sağlanamayacağını, bu paketin de varlıklı vatandaşları ilgilendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca paketin konut fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyeceği belirtiliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan AKP hükümetinin son hamlesini ‘Amaç inşaat sektörünü hareketlendirmek. Zengin ev alacak, faturasını enflasyon olarak fakirler ödeyecek’ diye anlattı. Haber Merkezi

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