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11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Daha çok kişi evsiz kalacak

11 Mayıs 2022, Çarşamba 01:33
ERDOĞAN’IN “İLK DEFA KONUT ALACAK OLANLARA KREDİ” AÇIKLAMASINI UZMANLAR BÖYLE DEĞERLENDİRDİ.

EKONOMİST OĞUZ DEMİR: 

"Bu şekilde insanları ev sahibi yapacaklarını düşünüyorlar, daha fazlasını evsiz bırakacaklar. Kiralar ve ev fiyatları daha da uçacak. Enflasyon altında ezilen geliriyle kredi çekip ev alanlar taksitleri nasıl ödeyecek?”

EKONOMİST SERKAN ÖZCAN:

“Yine tamamen müteahhitlerin elini rahatlatacak paketler. %70 resmî enflasyonun olduğu ülkede aylık %0.99 faiz ile sadece konutta fiyat balonunu daha da şişirir, vatandaşın mağduriyetini büyütürsünüz.”

***

Daha çok kişi evsiz kalacak

Ekonomist Oğuz Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınaçıklamalarını eleştirerek, “Kiralar ve ev fiyatları uçtu daha da uçacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu ardından düzenlediği basın toplantısında konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi açıklamasının ardından uzmanlardan tepki geldi. Uzmanlar paketin müteahhitleri rahatlatacağını belirterek çok daha vatandaşın evsiz kalacağını açıkladı.

Karar’da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ekonomist Oğuz Demir, Alaattin Aktaş ve Serkan Özcan’dan tepki geldi. Dr. Oğuz Demir, yeni paket ile daha fazla insanın evsiz kalacağını belirtti. Demir’in açıklaması şöyle; “Bu şekilde insanları ev sahibi yapacaklarını düşünüyorlar, daha fazlasını evsiz bırakacaklar haberleri yok...Kiralar ve ev fiyatları uçtu daha da uçacak.. Enflasyon altında ezilen geliriyle kredi çekip ev alan insanlar da taksiti nasıl ödeyeceğim derdine düşecek! O taksitler ödenememeye başladığında ne olacak?”

Vatandaşın mağduriyeti büyüyecek

Ekonomist Serkan Özcan yeni paket ile müteahhitlerin rahatlayacağını açıkladı. Özcan, “Konut krizine çözüm diye yine yeniden tamamen müteahhitlerin elini rahatlatacak paketler. %70 resmî enflasyonun olduğu ülkede aylık %0,99 faiz ile sadece konutta fiyat balonunu daha da şişirir, vatandaşın mağduriyetini daha da büyütürsünüz.” Ekonomist Alaattin Aktaş da yeni pakete ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktaş sosyal medya hesabı Twitter’dan “Şimdi yapılması gereken şu: Faiz yeniden indirilmeli. Böylece kur yeniden tırmandırılmalı. Ardından KKM, tavan faiz artırılarak ve DTH’den dönenlere de faiz verilerek daha cazip hale getirilmeli. Sonuçta... Kur düşürülmeli. Halaylar çekilmeli... Haydi!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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