Zenginler arttı, fakirlik azalmadı

İngiliz uluslararası insanî yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın süper zenginlerinin servetinin geçen yıl 2 trilyon dolar arttığını ve yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların sayısının ise azalmadığını bildirdi.

Oxfam, İsviçre’nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında, “Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve haksız zenginliği” başlıklı eşitsizlik raporunu yayımladı. Dünya genelinde 2023’te 2 bin 565 olan milyarder sayısının, 2024’te 204 artarak 2 bin 769’a yükseldiği kaydedilen raporda, bu kişilerin toplam servetinin ise 12 ay içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara ulaştığı, böylece geçen yıl, kayıtların tutulmaya başlamasından beri en büyük ikinci yıllık artışın yaşandığı belirtildi. AA

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