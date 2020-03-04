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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Zenginlerin sayısı artışta

04 Mart 2020, Çarşamba 18:29
Dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244’e yükseldi.

Danışmanlık şirketi Knight Frank'ın raporuna göre, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244’e yükseldi. Hali hazırda çok zengin olanların servetleri yükselen küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için geçen yıl 31 binden fazla kişi “ultra zengin” saflarına katıldı. Bu, dünya çapında İzlanda, Malta veya Belize'nin nüfuslarından daha fazla ultra zengin olduğu anlamına geliyor.

Rapora göre, Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya'da büyük servetler elde edildiğinden, ultra zenginlerin sayısının 2024 yılına kadar yüzde 27 artarak 650 bine yükselmesi bekleniyor.

Knight Frank'ın yıllık servet raporunda geçen yılın birçok yatırımcı ve emeklilik fonu için “çalkantılı bir yıl” olmasına rağmen, çok varlıklıların çoğunun kişisel servetleri için bir tampon yıl olduğu da hatırlatıldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: zengin, sayı, artış
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