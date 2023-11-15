Zeytinyağı 500 lirayı geçebilir

Alım fiyatı bu sezon 295 lira olarak açıklanan zeytinyağı, raflara 315 liradan kondu. Fiyatların 500 lirayı aşabileceği belirtiliyor. Düşük rekolte ve yüksek enflasyon nedeniyle yükselişin devam edeceğini belirten üreticiler fiyattan memnun olsa da iç piyasada tüketimin yeniden gerilemesinden endişe ediyor.

Tüketiciyi tağşişe karşı uyaran üreticinin önerisi hükümetin sübvanse etmesi. Geçen yıl gerek fiyat, gerekse rekolte anlamında altın sezonunu yaşayan zeytinyağında, bu sezon ciddi bir rekolte düşüşü bekleniyor. Hem düşük üretim, hem yüksek enflasyonist ortam, hem de dünya fiyatlarının etkisiyle zeytinyağı fiyatlarında büyük bir artış olacağı tespitini yapan sektör temsilcileri, geçen yıl bu zamanlar 115 TL dolayında olan 1 litre perakende zeytinyağı fiyatının şu an 300 TL’yi aştığını, bunun 600 TL’ye kadar çıkabileceğini dile getirdiler. ekonomim.com’da yer alan habere göre, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semercioğlu, “Fiyatlar artmaya devam ederse tüketicimizi kaybedeceğiz. Perakende fiyat şu an 400 TL civarında, bu darlık sürerse 500-600 TL seviyelerinde seyir edecek” dedi. Haber Merkezi

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