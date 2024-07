Etraflıca bir okuma, Barla

Barla, Bediüzzaman Hazretlerinin "Yıldız Sarayına değişmem" dediği menzilleri içinde bulunduran güzide bir kasaba.

BARLA - EKREM BAŞÇI

“...Dünya’nın her yerinden “Nurun ilk merkezi”ni görmeye, gezmeye geliyorlar.

Evet, Barla...

“Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez.”

Gazetemiz yazarlarından Ahmet Özdemir ağabeyin “Nur Menzili Barla Rehberi” kitabından yaptığımız alıntı ile başladığımız yazıda, Ankara ili mihmandarlığında bölgedeki illerin katılımıyla gerçekleştirilen Barla Aile Okuma Programını Yeni Asya ailesiyle paylaşmak istiyoruz.

Eskinin kuş uçmaz, kervan geçmez, ulaşımının dâhi Eğirdir Gölü üzerinde kayıkla sağlandığı saklı nahiyesi Barla. Şimdinin ise ehl-i imanın akın akın ziyaretine koştuğu bir tarafı eşsiz manzarası ile Eğirdir gölü, bir tarafı ise yalçın Barla dağları ile muhat, zahiren küçük, manen pek büyük ve mübarek bir yerleşim yeri. Bediüzzaman hazretlerinin Yıldız Sarayına değişmem dediği menzilleri içinde bulunduran güzide kasaba.

Ehl-i dünyanın sürgün yeri olarak tercih ettiği, ancak rahmet-i İlahiyenin burasını taşıyla toprağıyla ehl-i imanın güzel bir dershanesine ve nüzhetgahına tebdil eylediği ve Üstad hazretlerinin en değerli hatıralarına nâşirlik yaptırdığı, Barla. Mübarek Çınar ağacı, Cennet Bahçesi, Karakavak, Çam dağı ve daha nice nur menzilleri. Yukarıda mezkur rehber kitabında Ahmet ağabeyimizin de ifade ettiği üzere çileli yılların tatlı meyveleri hükmündeki güzel mekânların beşiği ve merkezi bu güzel kasaba.

Mübarek belde: Barla

Barla’dan doğan iman hizmeti güneşinin tesiri büyük Lem’alar’ından 1. Lem’a’da Hz. Yunus aleyhisselamın dehşetli ahvalini anlatırken Üstad hazretlerinin kullandığı “o vaziyette esbab bilkülliye sukut etti” hakikatinin Bediüzzaman hazretlerinin şahsında bir nümunesinin yaşandığı ve fakat Hz. Yunus aleyhisselamın kuvvetli münacatı ve sarsılmaz tevekkülü ile hasıl olan nur-u tevhidin ‘hût’un karnını Yunus aleyhisselama selametli bir taht-el bâhir gemisi hükmüne getirmesi gibi, Bediüzzaman hazretleri ve ehl-i iman için de çok sancılı ve sıkıntılı bir dönemde, ehl-i imanın imanını ve saadeti ebediyesini tehdit eden ahir zamanın dehşetli hadiselerine, boğucu ve sarsıcı fırtınalarına karşı Barla belde-i mübareği, sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniye olan iman hizmetlerinin en kuvvetli ve tesirli bir erkanı olan Risale-i Nur’ların birinci ve en önemli inşa merkezi payesini göğsünde gururla taşımaktadır.

Şimdilerde geniş katılımlı nur akınları ile şenleniyor Barla. Nurun müştakları nur menzillerinin de müştakıdır. Nurları kıymetli hâle getiren sebepler ne ise Bediüzzaman hazretlerinin ve talebelerinin yaşadığı, gezindiği, dokunduğu her menzili, taşı-toprağı ve nesneyi de değerli hâle getiren şey odur. Bu cümleden olarak biz Risale-i Nur muhatapları mezkûr menzillerin en kıymetlilerini barındıran Barla’yı seviyoruz, geziyoruz ve okuyoruz.

Aile okuma programı

13-19 Temmuz tarihlerinde Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerinde gerçekleştirmiş olduğumuz aile okuma programında Barla’ya muhatap olmaya çalıştık. Gerek şahsi okumalarımızla, gerek müzakereli derslerimizle ve gerekse gezilerimizle Risale-i Nur’u, Bediüzzaman hazretlerini, Barla’yı, Barla Sıddıklarını okumaya çalıştık. Barla okumalarında Üstadın kaldığı evleri, Mübarek Çınar ağacını, Mus Mescidini, Cennet Bahçesini, Yokuşbaşı Camiini, tarihî Çaşnigir Camiini, Barla Kabristanını, Karakavak’ı, Çam Dağını gezdik, okuduk.

İlave olarak, İslamköy ve Süleyman Demirel’in kabri ve müzesini, bin kalemli Sav’ı, Isparta’da Üstad hazretlerinin evini, Gölcük mesire alanını ve nihayet Isparta Yeni Asya okuyucularını ziyaret ettik. Zikredilen ziyaretlerimiz ziyadesiyle istifadeli oldu, zira program rehberlerimiz çok kuvvetliydi.

Bu etraflı okuma faaliyetindeki rehberlerimizden ilki, 1980 yılından bu yana 40 yılı mütecaviz bir süredir Barla’nın her köşesini adım adım gezmiş, o tarihten bu güne kadar nice Barla Sıddıklarına hem muhatap hem arkadaş olmuş, ve edindiği eşsiz nurlu tecrübeleri kitaplaştırarak bizlerin ve tüm ehl-i imanın hizmetine koşturmuş kıymetli bir yazarımız, ağabeyimiz Ahmet Özdemir. Gezdiği her menzile, baktığı her köşeye bir hatıra sıkıştıran Ahmet ağabeyimiz, başta Üstad hazretleri olmak üzere, talebelerinin hatıralarını muhatap kitleye tane tane ve tatlı bir üslupla ilk günün heyecanıyla aktardı. Bu hatıraların ve tariflerin detaylarına ağabeyimizin “Nur Menzili Barla Rehberi” kitabından ulaşabilirsiniz. Program ekibi olarak Ahmet ağabeyimize kitabını imzalatıp aldık, Rabbim istifade edebilmeyi nasib eylesin inşaallah.

Programdaki mümtaz rehberlerimizden biri de gazetemiz yazarlarından ve hayatını iman ve Kur’an hizmetine vakfetmiş Ali Vapurlu ağabeyimiz. Bize programda son çıkan kitabı “Bediüzzaman Said Nursi’nin Manevî Şahsiyeti” kitabı ile rehberlik eden kıymetli ağabeyimiz, hem müzakereli derslerdeki katkılarıyla hem de başta Zübeyir ağabey ve Bayram ağabey olmak üzere, Üstad hazretlerinin talebeleri ile olan güzel hatıralarını paylaşarak programımızı müstefid hâle getirdi. Ali ağabeyimizin de kitabını imzalatıp aldık. Rabbim istifade edebilmeyi nasib eylesin inşaallah.

İki cihanda payîdâr eylesin

Yazımıza programa katılan ağabeylerimizin bazılarının duygu ve düşünceleri ile son vereceğiz ancak öncesinde bir teşekkür ve dua yapalım.

Programı tertip eden Ankara Yeni Asya okuyucu ağabeylerimize, katılımlarıyla programın istifadesini katlayan Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir ağabeylerimize, programa katılan tüm ağabey, kardeş ve ailelerine, tesislerde misafirlere büyük bir sabır ve güler yüzle hizmet eden ve ev sahipliği yapan Ahmet Demirdöğmez ve oğlu Cemil Said Demirdöğmez’e ve tüm tesis çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bir yakınının rahatsızlığı sebebiyle programa katılamayan Abdülbaki Çimiç ağabeyimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Rabbimiz, bizleri hizmette fabrika ayarlarına çeken bu güzel programların devamını ve tekrarını nasib eylesin. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’i yeryüzünde cemaatsiz bırakmasın. Rabbim Kur’an-ı Kerim cemaatinin her menzilini mübarek eylesin, ve başta Üstad hazretleri olmak üzere o menzillerde emeği, duası, hizmeti olanları, ve o menzilleri ziyaret ederek iman hizmetine vesile kılanları, manasına uygun olarak ayakta tutanları, iki cihanda payîdâr eylesin inşaallah. Amin.

Nabi Turak: “Emeği geçen herkese teşekkürler ederiz. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Cenab-Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-Allah birliğimizi daim ve kaim eylesin Amin.”

Ali Vapurlu: “Rabbimiz bu Barla programımızı hayırlı ve mübarek eylesin. Emeği geçen bütün kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Allah cümlemizi ahir ömürlerimize kadar rızasına muvafık amel ve hizmetlerde ihlâs ve istikamet üzere istihdam eylesin. Müstecap dualarınızı istirham ederim. Selam ve dua ile.”

Ahmet Özdemir: “Her yıl düzenlediğimiz Barla aile okuma programı çok verimli geçti. Katkıda bulunmak zahmetinde bulunanlara dualarımızı gönderiyoruz.”

Enes Kaya: “Allah ebeden razı olsun emeği geçen abilerimizden.”

Mehmet Kışlakçı: “Yıllardır ailecek Barla’ya geliyor ve bir hafta kalıyor idik. İki yıldır Ankara ekibi ile programına dahil olduk ve çok memnun kaldık. İnşallah yaz aylarında haftalık bu programlar değişik illerin katılımı ile devam eder. Hem maddi hem de manevi istifadeli tatil oluyor.”

Asım Tonkaz: “Program çok güzeldi çok verimliydi. Biz ailece memnunuz ve çok istifade ettik. Programa katılan abi ve kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Çünkü her biri ayrı bir şevk ve motivasyon kaynağı idi, Cenab-ı Allah bu gibi programların devamını ve bizlere de katılım sağlamayı nasip etsin.”

İsmail Ünsal: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun.”

Akif Tarım: “Programda yapılan faaliyetler çok iyi oldu, şevklendik. Katkıda bulunanlardan Allah ebeden razı olsun.”