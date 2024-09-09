Yozgat’tan Samsun’a nurlu çıkarma - Bu tarz programlara çok ihtiyacımız var

Yozgat Yeni Asya okuyucularının organize etmiş olduğu okuma programı üniversiteli ve liseli kardeşlerin katılımıyla Samsun Yeni Asya külliyesinde gerçekleşti.

Geçen dönem sonunda üniversiteli kardeşlerimizin sınav takvimleri farklı olduğu için yapamadığımız yaz okuma programımızı bu dönem başında Samsun’da yapmış olduk elhamdülillah. Yozgat Yeni Asya okuyucularının organize etmiş olduğu program üniversiteli ve liseli kardeşlerin katılımıyla Samsun Yeni Asya külliyesinde gerçekleşti.

Toplamda sekiz gün olacak şekilde planlanan programın ilk altı günü kitaplardan okuma, tefekkür ve müzakere etme şeklinde gerçekleşti. Sabah namazı ile başlayan günlük programımızda dönerli dersler, Kur’an-ı Kerim okumaları, şahsi okumalar, müzakereli dersler, tesbihat ezberleme, gazete ve dergilerden köşe yazısı ve makale okuma ve değerlendirme saatlerimiz vardı.

İŞTİYAKLI OKUMALAR

Bu programlar esnasında hemen Samsun’da ikamet eden ağabeylerimizden her gün birisi gelip bize iştirak ederek bizleri yalnız bırakmadı. Programın ilk bölümü sonunda en çok okuyan kardeşlere sırasıyla Risale-i Nur Külliyatı ve Mealli Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Katılım gösteren diğer kardeşlere ise Samsun Yeni Asya adına, Sami Ayaz abimiz, program esnasında çok beğenilen “Bediüzzaman Cevap Veriyor“ kitabını ve “Küçük Sözler” kitabını hediye etti.

Programın son iki gününde ise Kitab-ı Kebir-i Kainatın satırlarından okumalar yaptık. Bu okumalardaki başlıca duraklarımız Ordu ilinde Yoroz Kent Ormanında bulunan seyir tepesi ve Boztepe ile Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu oldu. Rabbimizin kâinat sayfalarına taktığı eşsiz mektupları ve ayetleri tefekkür etme imkânı elde ettik.

Program boyunca ilk defa katılan kardeşlerin olduğu genç ekibin meraklı ve dikkatli soruları, iştiyaklı okumaları bizlerin de istifadesini ziyadeleştirdi. Özellikle namaz derslerinde takip ettiğimiz “Bediüzzaman Cevap Veriyor“ İsimli tanzim eserin uzatmalı derslerinde Risale-i Nur’un nasıl bir tefsir olduğu ve ahir zamanda ehemmiyeti ve lüzumu ile Bediüzzaman Hazretlerinin meslek ve meşrebi konularında bol istifadeli sohbetler oldu.

Ağabeylere teşekkürler

Bu vesileyle bin bir emek ve gayretle yapılıp tefriş edilen ve nurun müştakları için hizmete açılan Samsun Yeni Asya Külliyesinde emeği geçen tüm ağabey ve kardeşleri hem tebrik ediyor hem de onlara teşekkür ediyoruz. Başta Samsun’da Mikail Yalçınkaya, İlyas Arpaguş, Kemal Tuzcu, Mustafa Tuzcu, Nurullah Çetinkaya ağabeylerimiz ve Terme’de Yaşar Yanak ağabeyimiz ve Vezirköprü’de Muharrem Keskin kardeşimiz olmak üzere ismini zikretmediğimiz tüm ağabeylerimizden Rabbim ebeden razı olsun. Tüm içtenlik ve samimiyetleri ile bizleri ağırladılar.

Rabb-i Rahimimiz bu programları ve programlarda okunan hakikatleri öncelikle, yapılacak olan başka yeni programlara dua kabul eylesin; dahilde ittihadımıza, tesanüdümüze ve birlikteliğimize perçin eylesin, hariçte alem-i İslam’ın kardeşlik ve birlikteliğine vesile eylesin inşaallah.

Programa katılan kardeşlerin ve abilerin yorumları ile noktalayalım.

BEKİR BALCI

Öncelikle Samsun dershanesinde bizleri ağırladığı için tüm ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Çok istifadeli bir okuma programı oldu. Programda yeni yeni bilgiler öğrendik, bildiklerimizi pekiştirdik, daha öncesinde merak edip sormadığımız soruları sorduk cevap bulduk. Müzakereli dersler olsun şahsi okuma olsun namaz dersleri olsun çok çok şeyler öğrendik. Günümüzü en verimli şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Program sonunda Samsun ve Ordu’yu gezdik çok güzeldi, tam tefekkür edilecek yerler vardı. Rabbimden temennim bu tarz programların ve programa katılan genç kardeşlerimizin sayısının artması. İnşallah daha çok kardeşlere ulaşır daha istifadeli dersler yaparız. Zaman imanı kurtarmak zamanı olduğu için bu tarz programlara çok ihtiyacımız var. Samsun okuma programı da bu anlamda çok iyi oldu. Tüm ağabeylerimizden Allah razı olsun...

Furkan Efe Balcı

Bu yazı benim hayatımda büyük bir iz bırakan Samsun okuma programı hakkında olacak. Gerçekten hayatımda alamadığım her sorunun cevabını veren abilerime çok teşekkür ederim. Samsun’daki abiler de sağ olsunlar bizlere dershanelerini açtılar ve çok güzel temiz bir dershaneydi hepsi çok içten karşıladılar bizi. Hepsinden Allah razı olsun. Umarım bir daha ki okuma programında gerek okuma programı yaptığım abilerim gerekse Samsun’daki abilerimle görüşme fırsatım olur. İnsanın bu kadar güzel insanlarla karşılaşması kolay değil. Hepsiyle tanıştığım için çok mutluyum.

Mevlüt Said Çalışkan

Samsun okuma programı çok güzel çok bereketli geçti. Ekip müthişti. Samsun dershanesini de çok beğendim. Program sonunda iki günlük gezide görmediğimiz yerleri tefekkür ederek gezdik. Önce okuma programı sonra gezi güzel oldu. Bol istifadeli bir program oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

FURKAN YASİN ÇALIŞKAN

Samsun’da yaptığımız okuma programı Rabbimize yönelme konusunda üzerimde Ramazan ayı etkisi yaptı. Samsun Yeni Asya okuyucularına çok teşekkür ederiz. Bizlerle çok sıcakkanlı şekilde ilgilendiler. Gençlere bu tür programlara katılmalarını tavsiye ederim.

Muhammed Yasin Başol

Yozgat’tan katıldığımız Samsun okuma programı hem talebeler hem de bizim için çok istifadeli oldu. Böyle bir zamanda gençlerin zamanlarını sekiz gün boyunca okumaya, tefekküre, ibadete hasretmeleri bizim içinde bir şevk kaynağı oldu. Üstadımızın ifade ettiği gibi: “Aynelyakîn bildim ki, hakikî zevk ve elemesiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.” Elimizden geldiğince gerek müzakereli dersler gerekse şahsi okumalarımızda üstadımızın bizlere Kur’an-i bir metotla ders verdiği imani ve içtimai hakikatlerden istifade etmeye çalıştık. Gerçekten de hem ruhi hem bedeni lezzet aldığımızı hissettik, Cenab-ı Hak bizleri ve umum iman kardeşlerimizi Sırât-ı Müstakimden ayırmasın. Bu yolda ihlâs, sadakat ve metanet hakikatlerini hem şahsımızda hem de şahs-ı manevimiz olan cemaatimizde mezc edebilmeyi nasip etsin, âmân. Ayrıyeten Samsun dershanemizin yapımında emeği geçen herkesten ve bizleri programımız boyunca yalnız bırakmayan abi ve kardeşlerimizden Allah razı olsun, âmin.

İhsan Emre Şahin

Nerede hareket orada bereket sözünden de hareketle Yozgat’tan Samsun’a hareket ettik. Özellikle gençlerin böyle programlara katılması ülkemizde ve dünyada yaşanan bütün olumsuzluklara nesl-i âti adına yenilenmeye, yeniden dirilmelere, yarınlara daha bir ümitle ve umutla bakmaya vesile oluyor. Takdire Şayan bir gayret. Programa katılan kardeşlerimizin okudukları hakikatleri hayatları boyunca tatbik etmek duasıyla tebrik ediyorum. Bu vesile ile emeği geçen tüm Samsunlu ağabey ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeniden böyle güzel ve verimli programlarda buluşmak dileğiyle...