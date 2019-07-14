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14 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Elif Şiir Sayfası

14 Temmuz 2019, Pazar

Bir gün gidersin

İnsanoğlu garip yolcu,

Yürüyor hedefe doğru,

Dünya dediğin böyledir,

Bir gün çekip gideceksin.

Saraylarda da yaşasan,

Dünyaya sultan da olsan,

Bitmez define de bulsan

Bir gün çekip gideceksin.

İpek libaslar da giysen,

Her istediğini yesen,

Dünya benimdir desen

Bir gün çekip gideceksin.

Harun gibi gelir isen,

Karun gibi de gidersin

Hesabını zor verirsin

Kul hakkına girersen.

İHSAN YILDIRIM

***

AŞK-I BEKÂ

Seyreyledim altmış yıldır dünyayı

Cenneti arıyor herkes Cenneti

Dolaşıp dursa da Güneşi, Ayı

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

Asmalar ekilir beklenir üzüm

Dinlerim aynı şey söylüyor özüm

Cehennem diyeni görmedi gözüm

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

İnanmasa bile alkış tutan var

Derler: “Olsa elbet olur mu zarar?”

Arasat da kalma hemen ver karar

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

Orada maddiyat hem maneviyat

Geçici değildir o gerçek hayat

Her gün biraz daha artarak kat-kat

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

Düşünürse insan aklıyla bulur

Sadece oksijen alır ve solur

Dünya bile o an bir Cennet olur

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

CEYHUNÎ durmuş da köşe başına

Aldırış etmeden bunca yaşına

Bu anlamı yükler tüm gözyaşına

Cenneti arıyor, herkes Cenneti.

              CEYHUNÎ

***

OKUMA PROGRAMINDA

Bölgemiz Orta Karadeniz

Ayrı değil hep beraber

Dünyada Nurun fedaileriyiz

Yetişkinler okuma programında

Tokat, Amasya, Samsun, Çorum

Bu dâvâ haktır yanılmaz derim

Baki Hoca yapar Nur’dan yorum

Yetişkinler okuma programında

Bu sene yine Terme’deyiz

Nurdan güller dermedeyiz

Manevî şevke ermedeyiz

Yetişkinler okuma programında

Mekânımızın deniz önü

Hakka doğrudur hep yönü

Nurla kuşatılmış dört yanı

Yetişkinler okuma programında.

Rabbimin ilk emri  oku

Nurlar’ı kalbine doku

 Biliriz siyah ile akı

Yetişkinler okuma programında.

Her işe koşar Mustafa Kalmaz

Yaşar ondan hiç geri durmaz

Bazıları dinler  not almaz

Yetişkinler okuma programında.

Binler teşekkür Oktay Usta’ya

Lokmaları değer pastaya

Şifa olur yemekleri hastaya

Yetişkinler okuma programında.

Seneye yine hep buluşuruz

Hizmette inşallah yarışırız

Allah Lillah için görüşürüz

Yetişkinler okuma programında.

        Süleyman Alıç

***

Affet, Allah’ım Affet

Zikrimiz şükrümüz az

Affet, Allah’ım affet

Fikrimiz bilgimiz az 

Affet, Allah’ım affet.

Dünyada, ukbada biz

Hep affına muhtacız

Biz ki, lütfunla varız

Affet, Allah’ım affet.

Senden af, senden nimet

Medet ya Rabbi medet

Senden, senden inayet

Affet, Allah’ım affet.

İsa YAKAN

***

Editör: Abdil Yıldırım - abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

 

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