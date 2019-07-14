Elif Şiir Sayfası

Bir gün gidersin İnsanoğlu garip yolcu, Yürüyor hedefe doğru, Dünya dediğin böyledir, Bir gün çekip gideceksin. Saraylarda da yaşasan, Dünyaya sultan da olsan, Bitmez define de bulsan Bir gün çekip gideceksin. İpek libaslar da giysen, Her istediğini yesen, Dünya benimdir desen Bir gün çekip gideceksin. Harun gibi gelir isen, Karun gibi de gidersin Hesabını zor verirsin Kul hakkına girersen. İHSAN YILDIRIM *** AŞK-I BEKÂ Seyreyledim altmış yıldır dünyayı Cenneti arıyor herkes Cenneti Dolaşıp dursa da Güneşi, Ayı Cenneti arıyor, herkes Cenneti. Asmalar ekilir beklenir üzüm Dinlerim aynı şey söylüyor özüm Cehennem diyeni görmedi gözüm Cenneti arıyor, herkes Cenneti. İnanmasa bile alkış tutan var Derler: “Olsa elbet olur mu zarar?” Arasat da kalma hemen ver karar Cenneti arıyor, herkes Cenneti. Orada maddiyat hem maneviyat Geçici değildir o gerçek hayat Her gün biraz daha artarak kat-kat Cenneti arıyor, herkes Cenneti. Düşünürse insan aklıyla bulur Sadece oksijen alır ve solur Dünya bile o an bir Cennet olur Cenneti arıyor, herkes Cenneti. CEYHUNÎ durmuş da köşe başına Aldırış etmeden bunca yaşına Bu anlamı yükler tüm gözyaşına Cenneti arıyor, herkes Cenneti. CEYHUNÎ *** OKUMA PROGRAMINDA Bölgemiz Orta Karadeniz Ayrı değil hep beraber Dünyada Nurun fedaileriyiz Yetişkinler okuma programında Tokat, Amasya, Samsun, Çorum Bu dâvâ haktır yanılmaz derim Baki Hoca yapar Nur’dan yorum Yetişkinler okuma programında Bu sene yine Terme’deyiz Nurdan güller dermedeyiz Manevî şevke ermedeyiz Yetişkinler okuma programında Mekânımızın deniz önü Hakka doğrudur hep yönü Nurla kuşatılmış dört yanı Yetişkinler okuma programında. Rabbimin ilk emri oku Nurlar’ı kalbine doku Biliriz siyah ile akı Yetişkinler okuma programında. Her işe koşar Mustafa Kalmaz Yaşar ondan hiç geri durmaz Bazıları dinler not almaz Yetişkinler okuma programında. Binler teşekkür Oktay Usta’ya Lokmaları değer pastaya Şifa olur yemekleri hastaya Yetişkinler okuma programında. Seneye yine hep buluşuruz Hizmette inşallah yarışırız Allah Lillah için görüşürüz Yetişkinler okuma programında. Süleyman Alıç *** Affet, Allah’ım Affet Zikrimiz şükrümüz az Affet, Allah’ım affet Fikrimiz bilgimiz az Affet, Allah’ım affet. Dünyada, ukbada biz Hep affına muhtacız Biz ki, lütfunla varız Affet, Allah’ım affet. Senden af, senden nimet Medet ya Rabbi medet Senden, senden inayet Affet, Allah’ım affet. İsa YAKAN *** Editör: Abdil Yıldırım - abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.