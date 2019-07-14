Elif Şiir Sayfası

Bir gün gidersin
İnsanoğlu garip yolcu,
Yürüyor hedefe doğru,
Dünya dediğin böyledir,
Bir gün çekip gideceksin.
Saraylarda da yaşasan,
Dünyaya sultan da olsan,
Bitmez define de bulsan
Bir gün çekip gideceksin.
İpek libaslar da giysen,
Her istediğini yesen,
Dünya benimdir desen
Bir gün çekip gideceksin.
Harun gibi gelir isen,
Karun gibi de gidersin
Hesabını zor verirsin
Kul hakkına girersen.
İHSAN YILDIRIM
***
AŞK-I BEKÂ
Seyreyledim altmış yıldır dünyayı
Cenneti arıyor herkes Cenneti
Dolaşıp dursa da Güneşi, Ayı
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
Asmalar ekilir beklenir üzüm
Dinlerim aynı şey söylüyor özüm
Cehennem diyeni görmedi gözüm
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
İnanmasa bile alkış tutan var
Derler: “Olsa elbet olur mu zarar?”
Arasat da kalma hemen ver karar
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
Orada maddiyat hem maneviyat
Geçici değildir o gerçek hayat
Her gün biraz daha artarak kat-kat
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
Düşünürse insan aklıyla bulur
Sadece oksijen alır ve solur
Dünya bile o an bir Cennet olur
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
CEYHUNÎ durmuş da köşe başına
Aldırış etmeden bunca yaşına
Bu anlamı yükler tüm gözyaşına
Cenneti arıyor, herkes Cenneti.
CEYHUNÎ
***
OKUMA PROGRAMINDA
Bölgemiz Orta Karadeniz
Ayrı değil hep beraber
Dünyada Nurun fedaileriyiz
Yetişkinler okuma programında
Tokat, Amasya, Samsun, Çorum
Bu dâvâ haktır yanılmaz derim
Baki Hoca yapar Nur’dan yorum
Yetişkinler okuma programında
Bu sene yine Terme’deyiz
Nurdan güller dermedeyiz
Manevî şevke ermedeyiz
Yetişkinler okuma programında
Mekânımızın deniz önü
Hakka doğrudur hep yönü
Nurla kuşatılmış dört yanı
Yetişkinler okuma programında.
Rabbimin ilk emri oku
Nurlar’ı kalbine doku
Biliriz siyah ile akı
Yetişkinler okuma programında.
Her işe koşar Mustafa Kalmaz
Yaşar ondan hiç geri durmaz
Bazıları dinler not almaz
Yetişkinler okuma programında.
Binler teşekkür Oktay Usta’ya
Lokmaları değer pastaya
Şifa olur yemekleri hastaya
Yetişkinler okuma programında.
Seneye yine hep buluşuruz
Hizmette inşallah yarışırız
Allah Lillah için görüşürüz
Yetişkinler okuma programında.
Süleyman Alıç
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Affet, Allah’ım Affet
Zikrimiz şükrümüz az
Affet, Allah’ım affet
Fikrimiz bilgimiz az
Affet, Allah’ım affet.
Dünyada, ukbada biz
Hep affına muhtacız
Biz ki, lütfunla varız
Affet, Allah’ım affet.
Senden af, senden nimet
Medet ya Rabbi medet
Senden, senden inayet
Affet, Allah’ım affet.
İsa YAKAN
***
Editör: Abdil Yıldırım - abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr