12 Ekim 2019, Cumartesi 00:39
Elif Şiir Sayfası - Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr
ESAS DEPREM
Esas deprem ilerlerde
Bunu elbet bilen bilir
Deme bana “Bilgi nerde?”
Şu dünyayı veren bilir
“Hayat mayat” var ya hani
Yıkılıyor başa âni
Sanat varsa olur Sani
Her şeyleri gören bilir
Şu sebepler dünyasında
Herkes derdinin yasında
Musaların asasında
Derde derman seren bilir
Hazır olmalı o güne
Ya yas günü ya düğüne
İbretle bak gördüğüne
Bu bir sırdır eren bilir
Mahşer günü görünmeden
“Kaçış nereye?” denmeden
Güneş dürülüp inmeden
O güneşi düren bilir
CEYHUNÎ der; yanmaz yürek
Kıl namazı çökmez direk
Varı Hakk’a satmak gerek
Nur devranı süren bilir.
CEYHUNÎ
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