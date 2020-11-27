Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Öncü ve önde gider Nurun hizmet erleri. Her birinin ayrıdır bu hizmette yerleri. Bunlar kimdir der isen “Mehdinin askerleri.’’ Tek tek saymakla bitmez bu seçkin isimleri. Bir bayrak yarışıdır yere düşmez bu bayrak. Kıyamet kopana dek dalgalanır iyi bak. İnayet altındadır bu dâvâ elbette hak. İslâm’ın kalesinin burcuna bayrağı tak. Gidenin hiçbir zaman yeri boş kalmaz aman. Rabbim istihdam eder birilerini heman. Bu dâvânın sahibi Cenab-ı Hak’tır inan. Allah’ın hesabına tebliğ yaparız her an. Dosdoğru ok gibidir eğilip bükülmezler. Baskılar karşısında dağılıp dökülmezler. Çorap söküğü gibi hiçbir an sökülmezler. Bid’alara girerek tavizle yürümezler. Deniz feneri gibi yol gösterir herkese. Yönünü tayin eder Nurlar elbet adese. Dosdoğru teşhis koyar her türlü havadise. Çünkü Nurlar bağlıdır Kur’ân’a ve Hadise. İttihad-ı İslâmın Nurcular temel taşı. Hazret-i Üstad ise bu dâvânın en başı. İttihad gerçekleşmez Nur’a bakarsan şaşı Bu kudsî vazifeyi ehl-i İslâma taşı. Nur Talebeleri der; vazifemiz hizmettir. Galip ve mağlûp etmek Rabbimize aittir. Hizmetteki zahmetler hakikatte rahmettir. Zahmetin yükü hafif rahmet bin berekettir. Medrese-i Nuriye olmuştur sath-ı vatan Anadolu’nun çıkmaz sinesinden hiçbir an Allah’ın bir lütfudur milletimize inan Nurlar’la nurlanmıştır bu vatanda çok insan. Üflemekle sönmez nur, tüketme nefesini. Dinleme artık, ama heva ve hevesini. Araştırıp bul hemen, hayatın gayesini Nurlar’ı oku anla anlarsın payesini. Gözünü kapar huffaş Nur’dan rahatsız olur. Gözünü açık tutan hak ve hakikati bulur. Akıl, kalp, ruh ve sırrı, Nurlar elbet doyurur. İman-ı tahkikiyle ahiret olur sürur. Bu dâvâ devam eder kıyamet kopana dek. Adetullaha göre harcamalı çok emek. Zafer elbet yakındır bunda olmaz elbet şek. İslâm hâkim olacak olur isek tek yürek. MEHMET KOVANCI

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