"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kıyametin kopmasını beklemek

Emin Fırat
14 Kasım 2020, Cumartesi
“Beşer, zâhirî esbaba bakar; bazan yanlış eder, zulmeder. Fakat kader, başka noktalara bakar, adalet eder.” (Kastamonu Lâhikası)

Adalet, gözleri bağlı, elinde terazisi ve kılıcı olan ”Themis” adlı bir kadın heykel ile temsil edilir. Gözlerinin bağlı olması adalette tarafsızlığı, elinde tuttuğu kılıç verilen kararların kesinliğini ve adaletin gücünü, terazi alınan kararlarda denge, eşitlik ve âdil olmayı, elindeki kitap kanunların âdil bir şekilde dağıtılmasını, kadın olması da bağışlayıcı olmasını ve vicdanı temsil eder.

Her ne kadar adalet, kanunlarda yer alan hükümlere göre sağlanmış olsa dahi, kanun ve kurallar tek başına adaletin tecellisi için yeterli değildir. Yargıçların baskı altında kalmadan tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar verebilmeleri, ancak vicdanla mümkün olur. Zira vicdan karar vermede insana ne yapması gerektiğini söyleyen ve yanlış bir şey yapmaktan koruyan bir iç muhasebedir.

Nitekim anayasa 138. Maddesinde “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” denilerek kararlarda vicdanın önemini ortaya koymaktadır.

Son zamanlarda mahkemelerimizde verilen kararlar, mağduriyetler meydana getirmiş, telâfisi mümkün olmayan neticeler doğurmuştur. Adalete olan güven sarsılmıştır.

Şimdilerde Arthemis’in gözünü bağlayan ve tarafsızlığı simgeleyen o siyah bez vicdanları susturmuş, kılıç hak arayanların korkulu rüyası olmuş ve terazi de yanlış tartar hale gelmiştir.

Hiçbir suç asla karşılıksız kalmamalı ve adalet mutlaka tecelli etmelidir. Suçlular da hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır. 

Fakat verilecek kararlar mağduriyetler meydana getirmemeli, kişi hak ve hürriyetler gözetilmelidir.

Haksızlıklara karşı duyarlı olmak insan olmanın gereğidir. İnsan olmanın gereği de adaletli ve vicdanlı olmaktır. Zira “Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. (Mesne- vî-i Nuriye)

Aklımız düşünüp öğüt almaya kapalı olmalı ki, her Cuma namazında okunan “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı ve zorbalığı yasaklar. O size düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor.” (Nahl Sûresi-90) âyeti kerimesindeki İlâhî ikaz, vicdanlarımızı harekete geçiremez olmuş. Şayet gerçekten dinleyip düşünebilmiş olsaydık, her halde vicdanlarımız sızlar, hukuksuzluklar asla yaşanmazdı.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acı reçete yine millete

    Çocuğunuzu siber zorbalıktan koruyun

    Tedbir almak devletin işi

    Aşı kapanın elinde kalıyor

    Elektrik zamları ampul söndürtüyor

    Libya'daki seçimlerin tarihi belli oldu

    'Trump kendi yemin törenine katılacak'

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

    'Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor'

    Rus gazetesinden dikkat çeken Karabağ değerlendirmesi

    'Baskı altındayız ama Filistin meselesi çözülene kadar İsrail’i tanımayacağız'

    'Seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadı'

    Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza

    ABD'de son 24 saatte 1180 ölüm ve 163 bin yeni vaka!

    Kör particilik bitti

    Afrika'daki vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

    Fransa muhalefeti: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

    'Yolcu sayımız yarıdan fazla azaldı'

    'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'

    Bakanlıktan "çürük elma" videosuna ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi...
    Genel

    Acı reçete yine millete
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeye rağmen müjde!
    Ahmet BATTAL

    Hindistan Adalet Bakanına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dijital âlem dindarlığı
    Faruk ÇAKIR

    Ekibin kadar varsın
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un iman üzerindeki tahşidatı ne içindir?
    Dr. Dolunay Coşkun

    Koronavirüste seyir ne durumda?
    Osman ZENGİN

    Ali Kanıbir Ağabeyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.