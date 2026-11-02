Daha sırata varmadan,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Günahlar bizi sarmadan,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Masumları görüp acı,
Eyle bizleri baş tacı,
Ver bize ümit ilacı,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Kötüyü baştan savarsın,
İyi kulunu översin,
Bağışlamayı seversin,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Yeteriz sandık biz bize,
Hep çöp soktuk gören göze,
Yalan kattık doğru söze,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Kör nefsi yere batırıp,
Günahı baştan bitirip,
İnayetini yetirip,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Bilmeden günah işledik,
Hesapsız işe başladık,
Bazen kötülük düşledik,
Yüce Rabb’im affet bizi.
Hayatımızdan bezdirme,
Sahipsiz edip gezdirme,
Günah içinde yüzdürme,
Yüce Rabb’im affet bizi.