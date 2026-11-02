"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Nur Suresi’nden tesettür ayetleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
02 Kasım 2026, Pazartesi
Nur Suresi Müslümanların gerek şahsî, gerekse içtimaî hayatlarını tanzim eden umumî ve hususî hükümler, ahlâkî prensipler ihtiva eder. Toplum hayatının temelini teşkil eden aile hayatına yönelik önemli prensipleri de zikreder.

Aile hayatı bakımından taşıdığı önem itibarıyla, Peygamberimiz (asm) mü’min erkeklere “Hanımlarınıza Nur Suresi’ni öğretin!” buyurmuştur.

Peygamberimizin mü’min erkekleri muhatap alarak “öğretin!” ifadesi lisan-ı hâl dediğimiz hareketler, davranışlar, tavırlar, bakışları da ihata ediyor olmalıdır.

Nitekim Nur Suresi’nin 30. ayetinde “öncelikle” erkekleri bakışlar konusunda ikaz etmesi, “ardından” 31. ayette de kadınları harama bakış noktasındaki ikazı mü’min erkeklerin bu konuda sahip olmaları gereken hassasiyeti göstermez mi?

‘’Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır’’ buyrulmuştur. 

(Nur Suresi: 30)

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar. Ziynetlerini ise görünmesi zaruri olan kısımlar müstesna açığa vurmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üstünü kapayacak şekilde iyice örtsünler.” 

(Nur Suresi: 31)

Bediüzzaman Hazretlerinin Tesettür Risalesi’nde tespit ettiği “Yirmi adamdan bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor” ifadesi mü’min erkeklerin taşıması gereken mesuliyeti özellikle gösteriyor.

Ayet Hangi Olay Üzerine İndirildi?

Ayetin nüzul vesilesi olan olayı İbni Mezdevî, Ali bin Ebu Talib’ten (ra) şöyle rivayet etmiştir:

“Resulullah (asm) zamanında Medine sokaklarında dolaşan bir kadınla bir erkek karşılaştıklarında bakışırlar. Şeytan bu bakışlardan istifade ederek onların bakışlarını birbirlerini beğenmeye çevirir. Adam bir yandan yürür, bir yandan da kadına bakar. Başı hep kadından tarafa çevrili olduğu için önüne çıkan bir duvara çarpar ve burnu kanar. Bunun üzerine, ‘Allah’a yemin ederim ki gidip Resulullah’a (asm) durumu anlatıncaya kadar burnumun kanını yıkamayacağım.’ diye yemin eder. Resulullah’ın (asm) yanına gelip hadiseyi anlattığında Resulullah (asm), ‘Burnunun duvara çarparak kanaması günahının cezasıdır.’  buyurdu. Bunun üzerine, ‘Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar’ ayeti nazil oldu. (Süyutî, Dürrül-Mensur, 5/40)

Hülasa

Kadın için tesettür ölçüleri olduğu gibi, Rabbimiz erkek için de tesettürü emretmiştir. Erkekler de bu ölçülere riayet etmekle vazifelidirler.

Erkeklerde örtülmesi gereken yerler göbek ve diz kapağı arasında kalan kısımdır. Bu konuda âlimlerin icması ittifakı vardır. Nasıl kadınların vücutlarını belli eden dar kıyafetler giymeleri fitneye yol açabiliyorsa erkeklerde de giyilen kıyafetlere dikkat etmelidir.

Erkeğin tesettürü konusunda en önemli konu gözlerini haramdan korumalarıdır.

Ayette “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır” buyrulmuştur. (Nur Suresi: 30)

Tesettür sınırlarının hemcinslere karşı da aynı olması (kadın kadına-erkek erkeğe) dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Şüphesiz bugünkü ahlaki yozlaşmada tesettür emrine riayetsizliğin payı büyüktür.

(Bizim Aile, Eylül 2026 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’da protestolar yeniden başladı - Z kuşağı başı çekiyor

    Değişim zamanı - Toplumun beklentisi adil ve şeffaf bir yönetim

    Yozgatlı çiftçi: 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum

    100 liraya geri döndük!

    Elektrik faturası çarpacak

    İtirazımız zenginliğe değil, adaletsizliğe

    İktidarın telaşı: Kimin yolsuzluğu çıkacak

    'Sadece 10 dakika içinde vurabiliriz'

    ABD'deki son anketler Kongre ara seçimleri için ne diyor?

    Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

    AB'nin sanayi hızlandırma yasası Türk otomotiv sanayiini doğrudan etkiliyor

    'Ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilsin'

    Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı

    Bu işlerin bir sahibi var mı?

    Haramzadeler ifşa edilsin - Senin hırsızın, benim hırsızım anlayışı bir yana bırakılsın

    Bu bakış açısı fon vurgunu kadar ürkütücü

    Bakü’ye yeni bir Katar benzetmesi!

    Seyyanen zam ve refah payı şart

    Çözüm süreci sosyal kalkınmayla desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    100 liraya geri döndük!
    Genel

    Yozgatlı çiftçi: 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum
    Genel

    Avrupa’da protestolar yeniden başladı - Z kuşağı başı çekiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.