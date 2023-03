Kur’an okumak usanç vermez

Milyonlarca Müslümanın şahit olduğu bir hakikat vardir: Kur’an-ı Kerim binlerce kez okunsa da usanç vermez. Bu, Kur’an-ı Kerim’in mucize olmasından kaynaklanan ilginç bir durumdur.

Çok beğendiğiniz, anlamlı bulduğunuz bir sözü, günde 40 kez söylediğinizi düşünün. Ve bunu ömrümüz boyunca her gün tekrarladığınızı. Belli bir süreden sonra mutlaka usanç vermeye başlayacaktır.

Fakat Kur’an-ı Kerim böyle değildir. Allah’ın kelamı ve bir mucizedir. Her gün aynı ayetler defalarca okunsa da, insanların sözleri gibi usanç vermemektedir.

Mesela, düzenli namaz kılan bir insan günde 40 defa Fatiha suresini okur. Ve bunu ömrü boyunca her gün tekrarlar. Buna rağmen Fatiha suresini okumaktan, duymaktan; usanma, bıkma hissi olmaz. Çünkü Kur’an kalbe gıdadır. Akla kuvvet, zenginlik verir. Ruh için şifadır.

Konuyu, Bedîüzzaman Said Nursi’nin Mucizât-ı Kuraniye risalesinden okuyalım: “Kur’an, kulûbe kut ve gıda ve ukûle kuvvet ve gınadır ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Her gün ekmek yeriz, usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek, usandıracak. Demek Kur’an, hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve hârika bir fesahat olduğundandır ki, usandırmıyor.“ (Sözler, 25. Söz)

Evet Kur’an; hak, hakikat, sıdk ve harika bir fesahattir. Gençliğini, tazeliğini her zaman muhafaza eder. Tekrarı usanç değil lezzet verir. Tekrar ettikçe hak ve hakikat nurları saçar.

Bu yönüyle insanların sözleri, Kur’an’a yetişemez. Binlerce kez okunmasına rağmen usanç vermeyişi, Kur’an’ın insan kelamı olmadığını ispat eden binlerce delilden biridir.

Kur’an’ın Allah’ın kelamı ve nasıl bir mucize mahzeni olduğunu kesin deliller ile anlamak isteyen Mucizat-ı Kuraniye ve 25. Söz risalelerini mutlaka okumalıdır.