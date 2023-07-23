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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Peygamberimizden sağlığa dair tavsiyeler

Emine Karahan
23 Temmuz 2023, Pazar
Hz. Muhammed’in (asm) sözlerine, fiillerine ve uygun bulduğu davranışlara sünnet-i seniyye denir. Sünnet-i seniyye düsturları, takip edilecek en sağlam rehberlerdir.

Maddî, ruhî, aklî, kalbî hastalıklara şifa olduğu gibi, sosyal hayat sorunlarına da devadır.

Sünnetlere uyan kişi, hem Allah’ın Peygamberimize bildirdiği tekvini kanunlara uygun hareket ettiği için bedenen ve ruhen daha sağlıklı olur, hem de hareketlerini, âdetlerini ibadete çevirip bütün ömrünü sevaplı hale getirebilir.

Yeme-içme, konuşma, uyku gibi fıtri hallerle ilgili pek çok sünnet vardır. Bu çeşit sünnetlere “âdab” denir. ‘Adap’ denilen nafile türünden sünnetlere uymak farz değildir. Fakat uymamak, peygamberin adabına bir nevi muhalefettir ve sünnetin nurundan istifade etmemektir.

Bediüzzaman Said Nursi, sünnet-i seniyye düsturlarını, gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenameli pusulalara benzetir. Bu pusulalardan sağlığa dair bir kısmı şöyledir:

İnsanların çoğunun aldandığı, kıymetini bilmediği iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. (Buhari)

Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da indirmiştir. (Buhari)

Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al. (Camiussagir) Nebi aleyhisselatu vesselam, suyu üç nefeste içer ve “Bu daha yarayışlı, daha âfiyetli ve daha sâlimdir” buyururdu.

Resulullah (sav), gece uykudan kalktığında mutlaka ağzını misvaklardı.

Misvak ağzı temizler, Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.” (Buharî)

Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, sonra da elleri ve ağzı yıkamaktadır. (Tirmizi)

İki şifa kaynağından vazgeçmeyin; bal ve Kur’an. (İbn Mace)

Zeytinyağı yiyin ve onunla yağlanın, çünkü o mübarek bir ağaçtandır.” (Tirmizi )

Zemzem açlar için gıda, hastalar için şifadır. (Ebu Davud)

Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını açık bırakmayınız.” (Müslim)

Her şeyin bir zekâtı (temizlenme usulü) vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. (İbni Mâce)

Hiçbir kişi, midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak bir kaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır.” (Tirmizî)

*Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin.” (Ebû Dâvûd)

Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın, saçlarını sidr ağacının kaynatılmasıyla oluşturulan bir karışımla yıkadığı, bazen saçlarına zeytinyağı sürdüğü bilinmektedir.

*İsmid adındaki sürmeyi gözlerinize çekmeye devam ediniz. Zira o, gözü temizleyip görme gücünü artırır ve kirpikleri besler. (İbni Mace)

Özellikle gece yatmadan önce ismid sürmesi sürmüş ve tavsiye etmiştir:

Yatacağınız vakit ismid kullanmaya devam ediniz. (Tirmizi)

*Peygamber Efendimiz sağ tarafına yatardı. Yüzüstü yatmayı doğru bulmazdı. Mescidde bu şekilde yatan birisini uyandırmış ve “Bu şekilde yatmak Allah’ın sevmediği bir yatış şeklidir demiştir.” (Ebû Dâvud)

*Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız.” (Buhari)

‘Humma (yüksek ateş), cehennemin hararetinden bir parçadır ve onu su ile soğutun. (İbni Mace)

Peygamber efendimiz (asm), baş ağrısı çekenlere hacamat olmalarını, ayaklarında ağrı olanlara da kına yakmalarını tavsiye etmişlerdir. (Ebu Davud)

Cenabı Hak sünneti seniyye düsturlarından istifademizi ziyade eylesin. Amin.

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