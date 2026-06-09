Bilimi hangi nazarla okumalı?

Çoğu zaman aynı bilimsel veriler incelenir; fakat o verilerin anlamlandırılması farklı dünya görüşlerine göre değişir. İşte Said Nursî’nin “mana-yı harfî ve mana-yı ismî” kavramları, bu ayrımın merkezinde yer alır. Bu iki yaklaşım, insanın kâinata ve canlılığa hangi gözle baktığını belirleyen iki farklı bakış biçimidir.

DİZİ: BİLİM BİZE NE ANLATIR NE ANLATMAZ - 1

1. Bilim ve Yaratılış Arasında Kurulan Köprüler

Yaratılış ve Evrim, İbda ve inşa…

Ankara’daki Küresel Vicdan temalı 19. Risale-i Nur Kongresi’nde “geleceğin tasavvuru” üzerine bir tebliğ sunuyordum. Salonda her gruptan insanlar vardı. Küresel vicdanın uyanmasından, yapay zekâya; kuantum fiziğinden, insanın metafizik boyutuna kadar birçok başlık gündeme gelmişti.

Tebliğin sunumu sırasında şunu söylemiştim: “Önümüzdeki yüzyılda en büyük ihtiyaç, bilim ile hikmet arasında yeni köprüler kurabilmektir. Çünkü modern bilim eşyanın nasılını anlatıyor; fakat niçinini ve manasını çoğu zaman boş bırakıyor.”

Risale-i Nur Külliyatı’nın bu açıdan çok zengin argümanlar taşıdığına dikkat çekerek hem tebliğde hem de tebliğ sonrası özel görüşmelerde bazı misaller verdim.

1. Kuantum Fiziği ve Tahavvülat-ı Zerrat1

Kuantum mekaniğinin atom altı parçacıklar düzeyinde ortaya koyduğu belirsizlikler, dalga-parçacık ikiliği ve anlık varoluşlar ile Risale-i Nur’un “Tahavvülat-ı Zerrat” bahsinin benzer şeyler söylediğine dikkat çektim. Maddenin her an yeniden yazılan bir levha gibi durmaksızın yaratıldığını vurguladım.

2. Evrimi, Tekâmülü ve Yaratılışı Doğru Anlama

Biyolojik düzeyde gözlemlediğimiz uyum yeteneği (adaptasyon) ve küçük değişimlerin, aslında Yaratıcının kâinata koyduğu “inşa” kanununun bir tecellisi (tekâmül) olduğunu; bu süreçleri kör bir materyalizme alet etmeden doğru anlamanın yollarından söz ettim.

3. İbda ve İnşa Kavramları

Yaratılışın iki büyük sütunu olduğunu, modelsiz ve sıfırdan, yoktan var etme olan ibda ile; mevcut elementleri hassas ölçülerle bir araya getirerek safha safha inşa etme süreci olan inşaya dikkat çekmeye çalıştım.

4. Türlerin Sabitliği ve Sınırları

Canlılardaki “melez kısırlığı” gibi biyolojik bariyerler, türlerin birbirine kontrolsüzce dönüşmesini engeller.

Konuşma bitince birkaç üniversite öğrencisi yanıma geldi. Hatta biri o sohbette yoktu. Daha sonra WhatsApp mesajı ile bana ulaştı. Diğer öğrencilerden biri biyolojide diğeri tıpta okuyordu.

“Dile getirdiğiniz konular günümüzün gençliği için çok önemli. Bazı arkadaşlar bilimsel araştırmaları gündeme getirerek dinden uzaklaşıyorlar, çoğu deist veya ateist oluyor.”

“Hocam, biz laboratuvarda çok karmaşık biyolojik mekanizmalar görüyoruz. Ama bunların Allah’ın yaratmasıyla nasıl ilişkilendirileceğini bilmiyoruz. Bilim başka, din başka anlatılıyor.”

Aslında mesele tam da buydu. Modern eğitim sistemi çoğu zaman “mekanizmayı” anlatıyor; fakat mekanizmanın arkasındaki hikmeti konuşmuyor. Gençler de ister istemez, biyolojik süreçleri görünce “Demek ki her şeyi madde yapıyor veya süreç içinde kendiliğinden gelişiyor” sonucuna sürüklenebiliyor. Onlara söz vererek bu konuda bir çalışma yapacağımı ifade ettim.

Aradan yaklaşık 1 ay geçti. Bu konular üzerine araştırmalara devam ederken akademik camiadan bir hocamız 2026’da yayımlanan bir araştırmadan söz etti:

M. Figiel ve ekibi tarafından yürütülen “DRT7/UG10 Antifaj Ters Transkriptazların Yapıları ve Enzimatik Mekanizmaları” başlıklı bu çalışma, araştırmacılara açılan erken erişimli bir ön baskıydı (preprint).”

Bu çalışmalar önemli veriler içerse de klasik hakem değerlendirme sürecinden geçmeden kesin bilimsel uzlaşma olarak değerlendirilmemelidir.

Hocamız, bazı sosyal medya platformlarında bakterilerin virüslere karşı geliştirdiği son derece karmaşık savunma sistemlerini anlatan bu araştırmanın evrimi ispatladığını söyleyen yorumlar olduğuna dikkat çekti ve bana bazılarını gönderdi.

Hatta yorumların altında daha ileri giden yorumlar da vardı.

“Bu tür çalışmalar yaratılış fikrini çökertiyor.”

“Evrim, vazgeçilmez gerçeklik olarak bilim tarafından ispatlandı.”

Oysa gerçek nedir, nasıl anlaşılmalıdır?

Bilim gerçekten yaratılışı mı çürütüyor, yoksa insanlığın fark edemediği daha büyük bir sanatı mı gözler önüne seriyor?

Karşımda duran iddia, Ankara’da gençlere anlattığım metodolojik hatanın tam bir prototipiydi: Bilimsel bir mekanizmanın “nasıl” çalıştığına dair bir araştırma verisini alıp, felsefî bir aşırı yorumla “Bir Yaratıcıya ihtiyaç yoktur” sonucuna zorla uydurmaya çalışmak.

2. Bilimsel Araştırmalara Nasıl Bakılmalı?

1937 yılında Kastamonu’da bazı Lise talebeleri Bediüzzaman’ı ziyaret ederek “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor” şeklinde bir soru sorarlar.

Bediüzzaman da onlara: “Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz”2 diyerek farklı bilimler üzerinden misaller veriyor.

İnsan aynı dünyada yaşar, aynı gökyüzüne bakar, aynı biyolojik gerçekliklerle karşılaşır; fakat bütün bunları yorumlayış biçimi birbirinden tamamen farklı olabilir. Evrim ve yaratılış tartışmalarında da asıl belirleyici noktalardan biri budur.3 Çünkü çoğu zaman aynı bilimsel veriler incelenir; fakat o verilerin anlamlandırılması farklı dünya görüşlerine göre değişir. İşte Said Nursî’nin Mesnevî-i Nuriye eserinde dile getirdiği “mana-yı harfî ve mana-yı ismî”4 kavramları, bu ayrımın merkezinde yer alır. Bu iki yaklaşım, insanın kâinata ve canlılığa hangi gözle baktığını belirleyen iki farklı bakış biçimidir.

Mana-yı harfî, varlığı Allah hesabına okumaktır. Bu bakışta canlılar, genler, hücreler ve tabiat olayları kendi başına bağımsız gerçeklikler değil; İlâhî isim ve sıfatları gösteren işaretler olarak değerlendirilir. Bir hücreye bakıldığında yalnızca biyokimyasal reaksiyonlar görülmez; aynı zamanda hassas ölçü, bilgi, düzen ve hikmet de fark edilir. DNA sadece kimyasal bir zincir değil; son derece kompleks bir bilgi sistemi olarak okunur. Evrendeki matematiksel uyum, biyolojik denge ve canlılıktaki ince ayar, tesadüflerin değil; bilinçli bir yaratılışın işaretleri olarak değerlendirilir.

Bu yaklaşımda evrim tartışmaları da farklı bir zemine taşınmaktadır. Canlılarda değişim, adaptasyon veya çeşitlenme gözlemlense bile, bunların nihai anlamda kendi kendine işleyen kör süreçler olmadığı belirtilir. Sebepler vardır; fakat sebepler hakiki fail değildir. Tabiat, yaratıcı değil; yaratılışa perde olan bir düzen olarak görülür. Böylece kâinat, başıboş işleyen mekanik bir sistem değil; anlam taşıyan, okunabilir ve hikmetli bir kitap hâline gelir.

Mana-yı ismî ise varlığı kendi adına okumaktır. Bu bakışta canlılık yalnızca fiziksel süreçlerin ürünü olarak değerlendirilir. İnsan, biyolojik evrimin gelişmiş bir sonucu; hayat ise mutasyonlar ve “doğal seçilim” gibi mekanizmaların meydana getirdiği bir süreç olarak görülür. Hücredeki düzen, DNA’daki bilgi veya canlılıktaki komplekslik açıklanmaya çalışılır; fakat bunların arkasında aşkın bir anlam ya da yaratıcı irade aranmaz.

Modern “materyalist evrim” yorumlarının büyük kısmı bu bakış açısına dayanır. Burada sebepler ön plandadır; fakat sebeplerin niçin bu kadar hassas çalıştığı, biyolojik bilginin kaynağı veya varlığın nihai amacı cevapsız kalır. Bu yaklaşım birçok mekanizmayı açıklayabilir; ancak “neden” sorusuna tam olarak cevap veremez. Hayatın nasıl işlediğini anlatır; fakat niçin var olduğunu açıklamakta zorlanır.

İşte evrim ve yaratılış tartışmalarındaki temel ayrımlardan biri de burada ortaya çıkar. Aynı fosile, aynı genetik veriye veya aynı biyolojik yapıya bakan insanlar, farklı anlam dünyalarına ulaşabilir. Mana-yı ismî ile bakıldığında kâinat; sebeplerin, tesadüflerin ve mekanik süreçlerin işlediği büyük bir madde sistemi gibi görünür. Mana-yı harfî ile bakıldığında ise aynı kâinat; bilgi, hikmet, ölçü ve maksat taşıyan İlâhî bir sanat eseri hâline gelir. Hakikat değişmez; fakat hakikatin insana açılan yüzü, bakışın yönüne göre farklılaşır. Bu yüzden mesele sadece hangi bilimsel veriye bakıldığı değil, o verinin hangi nazarla okunduğu meselesidir.

Dipnotlar:

1. Tahavvülat-ı Zerrat, Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı içerisinde yer alan Otuzuncu Söz’ün İkinci Maksadı’dır. “Zerrelerin dönüşümü ve değişimi” anlamına gelir; kâinattaki atomların ve en küçük yapı taşlarının (zerrelerin) sürekli hareketini, şekil değiştirmesini ve Yaratıcı’nın kudretine nasıl ayna olduğunu inceler.

2. Said Nursi, Asa-yı Musa, Meyve Risalesi, Altıncı Mesele.

3. Günümüzde evrim konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır: Klasik neo-Darwinizm (doğal süreçlerle yönsüz evrim), genişletilmiş evrim teorisi (karmaşık biyolojik mekanizmaları vurgulayan), yaratılış eksenli evrim anlayışı (ilahî irade çerçevesinde evrim), akıllı tasarım (bilinçli tasarımı savunan) ve yaratılışçılık (İnsan türünün ayrı yaratıldığını benimseyen yaklaşım).

4. Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, Katre, Mukaddeme.

—Devam Edecek—