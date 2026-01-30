İsrail’in gazeteci yasağı

Dünyanın şahit olduğu üzere yeryüzündeki zulümlerin belki de en büyüğü İsrail eliyle Gazze’de yaşanıyor.

Şimdiye kadar 70 bini aşkın insan katledildi. Gazze’de yerinden etme, bombardıman, hedef alarak öldürme, savaş yöntemi olarak aç bırakma ve işkence gibi her türlü haksızlığa imza adıldı ve atılıyor.

Şu anda ateşkes hali devam ediyor olsa da sıkıntılar bitmiş değil. Açıklanan rakamlara göre enkaz altında 10 binden fazla kişi var. Neredeyse 200 bin kişi yaralanmış. Nüfusun tamamının ciddi seviyede gıdaya ulaşma problemi var ve yaklaşık %32’sinin ise ölecek seviyede açlık çektiği belirtiliyor. Bu arada neredeyse 2 milyona yakın insan da zorla yerlerinden yurtlarından edildi, sağa sola sürüldü. Ayraca Gazze’deki evlerin %92’sinin hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Ortada bu kadar sıkıntılı bir tablo varken ve güya ‘ateşkes’ sürerken bölgeye gönderilen yardımlar dahi kabul edilmiyor ya da çok sınırlı izinler veriliyor.

İsrail’in uyguladığı başka bir keyfilik de, gazetecilerin bölgeye girişine izin vermemesi. Düşünün ki koca bir şehir, koca bir bölge yerle yeksan olmuş; sonra da ateşkes sağlanmış ama İsrail Gazze’ye gazetecilerin girişine müsaade etmiyor? Acaba neden? Gerçi bu soru anlamlı bir soru değil, ancak kendinden emin ve ‘haklı’ olduğunu düşünen bir ülke, bir irade niçin gazetecilere yasak uygulasın? İsrail, Gazze ve Filistin konusunda haklı olduğunu düşünüyorsa bütün gazetecileri oraya çağırır ve bölgeyi dünyaya açardı. Gazeteci girişine müsaade etmediğine göre demek ki gizledikleri bir tablo var.

Nitekim yabancı gazeteciler, İsrail’den “Gazze’ye giriş izni” isteğinde ısrarlı. İlgili habere göre İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), Tel Aviv yönetiminin yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişine yönelik uyguladığı yasağın hiçbir “güvenlik gerekçesi” taşımadığını bildirmiş. FPA, yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmesi talebiyle yapılan başvurunun İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bir kez daha ertelenmesi üzerine yazılı açıklama yapmış. Açıklamada, mahkemenin İsrail makamlarınca “kapalı kapılar ardında” ve birlik avukatlarının katılımı olmaksızın sunulan “gizli güvenlik gerekçelerinden” etkilenmiş olmasının endişe verici olduğu vurgulanmış. Söz konusu gizli prosedürlerin sunulan iddialara itiraz etme imkânı tanımadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun yabancı gazetecilere yönelik “keyfi ve süresiz” Gazze yasağının sürdürülmesine zemin hazırladığı kaydedilmiş. Birlik, bölgeye insanî yardım çalışanları ve diğer yetkililerin girişine izin verilirken gazetecilere yönelik yasağın sürmesini eleştirerek “Halkın bilgi edinme hakkı göz ardı edilmemelidir” ifadesini kullanmış. (aa.com.tr, 28 Ocak 2026)

İsrail, Gazze’de uyguladığı katliamlarla sınır tanımayan zulümlere imza atmış ve baştan beri haksız olduğunu zaten dünyaya ilân etmişti. Uygulamaya devam ettiği ‘Gazze’ye gazeteci giriş yasağı’yla bu haksızlığını bir defa daha ilan etmiş oluyor. Bugün değilse yarın, bu yasak da mutlaka aşılır ve İsrail’in Gazze’de işlediği zulümler medya eliyle dünya aleme ilan edilir inşallah.