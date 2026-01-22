‘Barış Kurulu’nda kimler yok?

Kontrol altına alınmayan ‘güç’ uzun dönemde sahibini de zor durumda bırakır, ama günümüzde güç sahibi olanlar kendilerini hiç bir şeyin kontrol etmesini istemiyor.

Hatta ülkemizde TV’lerde yayınlanan bir reklamda, “Kontrolsüz güç güç değildir” denilmiş ve bu da büyük ilgi görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son zamanlarda ortaya koyduğu tavır da “Kontrolsüz güç”lerin dünyayı felâkete sürükleyebileceğine delil sayılabilir. Herkesin gördüğü üzere Trump, ülkesinin sahip olduğu gücü hem kontrolsüz, hem de pervasızca kullanma meyli gösteriyor. Düşünün ki dünyanın en zengin ve güçlü ülkesinin lideri, “Uluslararası hukuka ihtiyacım yok” diyor ve buna göre adımlar atıyor. Bu tavır dünyayı kargaşaya, felâkete ve sıkıntılara sürüklemez mi?

ABD Başkanı Trump, Gazze konusunda da “dünyayı tanımam” tavrı sergiliyor. Her adımda zalim İsrail’e tam destek veren Trump, Gazze için hiç de iyi planlar yapmıyor. Aylar önceden dillendirdiği ‘proje’sini uygulamak için adımlar atıyor. Başlangıçta bu plana itiraz eden ülkeler ve liderler de maalesef artık itirazlarını pek de dile getirmiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, savaş sonrası Gazze’de yönetimi ve yeniden yapılanmayı denetlemeyi amaçlayan “Barış Kurulu” ve ilgili kuruluşlara katılmaları için dünyanın dört bir yanından çeşitli isimlerle davet göndermiş. Beyaz Saray, Trump’ın başkanlığını yapacağı bir ana kurul, savaşın harap ettiği bölgeyi yönetmeyi amaçlayan Filistinli teknokratlardan oluşan bir komite ve daha çok danışmanlık rolü üstlenecek gibi görünen ikinci bir “yürütme kurulu” olacağını söylemiş. (dw.com/tr, 17 Ocak 2026)

Gazze’de barışın tesisi elbette çok önemlidir ve bu yolda atılacak adımlar desteklenmelidir. Fakat oluşturulan bu ‘kurul’ların işe yaraması, ‘liste’nin kabarık olmasıyla mı mümkün olur ki? Medyaya yansıyan bilgilere göre ABD Başkanı Trump, ‘önüne geleni’ bu kurullara bir şekilde davet etmiş gibi görünüyor. Onlarca ‘lider’in görev alacağı bu kurulların sağlıklı işlemesi ne kadar mümkün olur? Hem Gazze konusunda kimlerin karar vereceğine, kimlerin ‘çalışacağına’ ne hakla ABD Başkanı tek başına karar veriyor ve ‘kurul’ları da o teşkil ediyor? Burada bir çelişki, bir problem yok mu?

ABD Başkanı Trump, Gazze kurulları için davet ettiği lider sayısına bakılınca bu ‘kurul’un Birleşmiş Milletler benzeri bir kurul olduğu akla geliyor. Bu kadar geniş davetli topluluğundan oluşacak kurulların hızlı ve doğru kararların çıkması kolay olur mu?

Gazze konusunda kararı öncelikli olarak Gazze’de yaşayanlar, Filistinliler, İslâm dünyası ve son halkada ‘hür dünya’ verebilir ve vermeli. Gazzelilerin dışlandığı, Gazze’nin tarihî geçmişini dikkate almayan ‘çözüm’lerin kalıcı olması pek de mümkün görünmüyor. Biz yine de oluşturulan ‘kurul’ların Gazze lehinde adımlar atmasını temenni edelim...

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler...