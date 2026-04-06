Onları rahmetle anarken...

Bilindiği üzere Yeni Asya’nın yayın hayatına başlaması için ilk adım, Bediüzzaman’ın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp Ağabey tarafından atılmıştır.

Risale-i Nur aleyhindeki yayınlara cevap vermek ve insanlara “İslâm’a lâyık doğruluğu” göstermek maksadıyla yola çıkan Yeni Asya, bu hedefe uygun yayın yaparak bu günlere gelmiştir.

Nisan ayı, Zübeyir Gündüzalp Ağabeyle birlikte yine Bediüzzaman’ın talebelerinden Tahirî Mutlu ve Mehmet Emin Birinci Ağabeyin de vefat ettiği aydır. 2 Nisan 1971’de vefat eden Zübeyir Ağabeyin vefatı üzerine, sonra kendileri de rahmetli olanların yazdıklarını paylaşmak arzu ettik.

İlk mesaj, kendisi de 3 Nisan 1977’de vefat eden Tahirî Mutlu Ağabeyden:

“Taziyet/ Çok muhterem ve mübarek kardeşimiz Zübeyir’in (ra) rahmet-i rahmana kavuşması sebebiyle başta size ve diğer umum kardeşlerimize baş sağlığı diler, Rahmetullah-ı aleyhin taksiratının affı ve kabrinin pürnur olmasını Rabb-i Rahimimizden niyaz ederiz.” (Mehmet Tahirî Mutlu, İttihad, 13 Nisan 1971)

25 Haziran 2021 tarihinde vefat eden, gazetemiz yazarlarından Mü’mine Güneş hanımın o tarihteki yazısından bir bölüm şöyle: “Ben Zübeyir Ağabeyi görmedim. Nasip olmadı. Fakat mücahedesini çoklardan dinledim. Tüylerim ürpermeden kalbim çırpınmadan nasıl durabilinirdi. ‘Rabbimin ne muhteşem kulları varmış’ diye düşünürdüm. Onlar küçüle küçüle ta bir tohum haline gelmiş olan İslâm davasının, yeniden neşv-ü nema bulup pek çok kesretle muhtaç kalblere sıçramasına ve yeni bir dirilişin vatan sathında yayılmasına vesile kılınmışlardı.” (Mü’mine Güneş, İttihad, 13 Nisan 1971)

Yeni Asya imzalı yazıda da Gündüzalp için şöyle yazılmış: “Evet, Mehmed Ziver Gündüzalp, Risale-i Nur’la karşılaşıp onu okuyunca aklıyle kalbiyle, ruhuyle ve sair bütün latifeleriyle o nurun pervanesi, olmuş ve en büyük dâvânın iman hizmeti ve zamanın ise iman kurtarmak ve İslâm fedaisi olmak zamanı olduğunu ve bunun ise ancak tahkikî iman dersleri ile yapılabileceğini idrak etmiş ve bütün zerratıyla massettiği Risale-i Nur’un müellif-i muhteremi Bediüzzaman’ın yanında yer almıştır. Her şeyini feda ve terk eden bir İslâm fedaisi olarak zindanlar, tehditler, tazyikler, tecavüzler karşısında zerrece irkilmeden, onunla beraber zindanlar içinden demir parmaklıklar arkasından, darağaçların altından, süngüler arasından dimdik yürüyerek geçmişlerdir.” (Tahlil başlıklı ve Yeni Asya imzalı yazı, 4 Nisan 1971)

Zübeyir Ağabeyden sonra vefatına kadar gazetemizin imtiyaz sahipliğini yürüten Mehmet Kutlular Ağabey de yine bir Nisan gününde ebedî âleme göçmüştü. 6 Nisan 2021’de vefat eden Kutular Ağabeyin cenaze namazı 7 Nisan’da Eyüp Sultan Camii’nde kılınıp dualarla Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

3 Nisan 2007 tarihinde vefat eden Mehmet Emin Birinci Ağabeyi de yazdığı bir şiir ile hatırlamış olalım. M. Emin Birinci, 24 Ağustos 1970’de vefat eden Yeni Asya’nın ilk umumî neşriyat müdürü Mustafa Polat’ı “Onun hatırasına” başlıklı şiiriyle şöyle anlatmış:

Onun hatırasına

İnanmak istemedim ufulünü dünyadan,

Bekledim hayli zaman çıkar gelirsin diye,

Heyhat girdin berzaha hizmetine doymadan,

İntizar ediyordum bir ses verirsin diye!

Ne çare ki dönülmez ufuklara karıştın,

Gözlerim damla damla, hatıran hayalimde,

Cennet bahçelerinde meleklerle yarıştın,

Mânâda gördüm seni hep hizmet var dilinde

Ey kendini dâvâda feda eden mücahid!

Himmetini kat bize susmak zamanı değil

Muzaffer kılacaktır Rabbimiz tek bir Vahid.

Değişmeyen kaderin hükmüne ancak eğil!

Sen gittin sonsuzluğa mazharsın saadete.

Acılı yüreğimiz yanıyor tutuşarak

Elbet birgün gelecek çıkarız selâmete

Ya dünyada, ya orda Cennette buluşarak.

Kalk artık kâfi sana uyanarak bize gel.

Volkan gibi tutuşup karanlığı boğ artık

Perder-i gayb ardından selâmlayıp salla el

Üstümüze yıkılan rezaleti kov artık

Gerçi sensiz yaşamak dünyalar olacak dar!

Ye’se düşmedik asla kavidir imanımız

Seni takip edecek canlı ümidimiz var,

Zafer mutlak Hakkındır gerçektir inancımız.

(M. Emin Birinci, Yeni Asya, 7 Nisan 1971)