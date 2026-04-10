"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Silâh tüccarları kaybetsin!

Faruk ÇAKIR
10 Nisan 2026, Cuma
Amerika ve İsrail ortaklığının İran’a saldırmasıyla başlayan savaş, şimdilik ateşkesle neticelenmiş görünüyor.

İnsanlığın ortak kanaati ve talebi, savaşın tamamen sona ermesi ve barışın hâkim kılınması. Ancak bilhassa İsrail savaşı sürdürmek için bahaneler arıyor ve ateşkes şartlarına uymak istemiyor.

Şu bir gerçek ki ateşkes anlaşması ihlâl edilse de uzun dönemde barış masasının kurulması mecburidir. Çünkü her ne kadar taraflar açıklama yapıp “Savaşın asıl kazananı biz olduk” dese de asıl kazananın silâh tüccarları olduğu unutulmamalı. 

Bundan önceki savaşlarda olduğu gibi devam eden şimdiki savaşlarda da ülkeler değil bir bakıma silâh şirketleri kazanıyor. Ve en büyük kaybeden de başta çocuklar ve masumlar olmak üzere fakir fukara oluyor. Komşumuz İran’da devam eden savaşta taraf olmadığımız halde en çok zarar görenler arasında yer almamız acaba ne ile izah edilecek? Haklı olarak savaşın tarafları arasında değiliz. Buna rağmen İran’a atılan her bombadan Türkiye de dolaylı olarak etkileniyor. Sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışın milletimize neye mal olduğunu hesaplamak bile buradaki büyük oyunu görmeye yeter. Şu da var ki artan fiyatların yeniden dengeye gelmesi hem uzun zaman alır hem de “savaş öncesi duruma” gelmesi mümkün olmaz. Dolayısı ile savaşa müdahil olmadığımız halde ağır bir fatura ile karşı karşıya kalmış olduk.

Savaş başlamadan önce, devam ederken ve sonrasında da asıl kazananların silah tüccarları ve “ifsat şebekeleri” olduğu çok defa dile getirildi. 

Barışla sona ermesini arzu ettiğimiz bu savaşın en başından önlenmesi gerekiyordu. Ne var ki hırslarına sınır koyamayan bazı liderlerin yanlış kararlarıyla ülkeler ve insanlar ateşe atıldı. Ayrıca, bu savaş vesilesiyle bir defa daha görüldü ki dünyada “iyiler” ve “kötüler” var. Çünkü İran’a saldıran Amerika’ya en çok karşı çıkanlar da yine Amerika’da yaşayan “iyi insanlar” oldu. ABD Başkanı Donald Trump’a en yüksek itirazı, en kararlı kınamayı Amerikalı siyasetçiler, sanatçılar ve aydınlar oldu. O halde dünyadaki hadiselere bu pencereden bakmakta fayda var. Zaten Trump’a geri adım attıran da en başta Amerika’da yaşayan insanların itirazı oldu. Yoksa Trump, “Amerikalılar bizim ülkemize dönmemizi istiyor. Yoksa biz savaşı sonu kadar sürdürme kararındayız” anlamına gelen beyanlarda bulunur muydu?

Hiç tartışmasız şekilde bu savaşın kazananı maalesef kirli silâh tüccarları oldu. O halde silâh tüccarlarının her zaman ve tamamen kaybetmesi için barış çabalarına destek olmak herkesin vazifesi...

Okunma Sayısı: 202
