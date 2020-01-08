Öğrenci işleri

Sabahtan akşama kadar okumanın, eğitimin ve ilmin ehemmiyetinden bahsederiz; bunları hayata geçirmek için üzerimize düşenleri yaptığımız söylenemez. Eğitime ve okumaya hak ettiği değeri vermek, hele hele ‘İslâm ülkeleri’ için son derecede önemlidir. İlk âyetin ‘Oku!’ diye başlamış olması bunu bilmek için yeterli değil mi?

İlk okuldan üniversiteye kadar dikkate alındığında Türkiye’de bazı dünya ülkelerinin nüfusu kadar öğrenci olduğu görülür. Dolayısıyla eğitim ve öğrenci meselelerinin çözümü kolay değildir. Bununla birlikte her meselenin çaresi olduğu gibi bu meselede de çare vardır.

Eğitimde okutulan kitapların muhtevası ve öğretmenlerin yetiştirilmesi gibi çok önemli konular vardır. Bir başka önemli konu da öğrencilerin maddî ihtiyaçlarının karşılanması meselesidir. Türkiye, ne edip etmeli ve maddî imkânsızlık sebebiyle okuyamayan bir kişi dahi kalmayacak bir kaliteli sistem kurmalı. Okumak isteyen herkese el uzatmak ve imkânları geliştirmek birinci önceliğimiz olmalı. Bir kişi dahi, “Okumak istiyordum, ama param yoktu okuyamadım” dememeli, diyememeli. 80 milyonluk ‘Büyük Türkiye’ bunu başaramaz mı? İlim tahsil eden öğrenci velev ki zengin olsun, ona ‘zekât’ dahi verilebilmesi her halde boşuna değil. Tartışmasız bir gerçek var: İlim tahsil eden talebeler mutlak surette desteklenmeli. Burs ya da başka yollarla. 2020 yılında bir öğrencinin karnını doyuramaması diye bir meselesinin olmaması icap eder. Aynı şekilde kalacak yer problemi de mutlaka devlet ya da sivil toplum kuruluşlarınca temin edilmelidir. Maalesef bazı sivil toplum kuruluşları ‘yurt’ meselesini, ‘lüks’ meselesi haline getirmiş durumda. Neredeyse asgarî ücret isteyen yurtlar var. Bu mu öğrenciye hizmet?

Geçenlerde bir üniversite öğrencisinin parasızlık sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci yemeği konusunda aldığı kararla bu haber örtüşünce mesele iyice büyüdü. Üniversite, her öğrenciye günde bir öğün ucuz yemek (3.5 TL) hakkı tanıyor ve ikinci öğün yiyecekse bu yemekten de 18 lira istiyor. Öğrenciler bu duruma itiraz edince işin içine ‘cop’ da giriyor ve mesele gündemi iyice meşgul ediyor. Bir öğrencinin de intihar etmesi sonrası tartışmalar alevlenince İÜ bu karardan geri adım atıyor ve şu mesajı paylaşıyor: “Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.” (@istanbuledutr, 5 Ocak 2020)

İÜ eski rektörlerinden Yunus Söylet de şu mesajı paylaşmıştı: “İÜ tarihinde ilk kez tek öğünü üç öğüne çıkarmamızın (2009) nedeni bana bazı öğrencilerin öğle yemeği başlangıcında (11.00) ve sonunda (14.00) iki kez yemek yiyerek yaşadıklarının anlatılmasıydı.” (3 Ocak 2020, @yunussoylet)

Elbette her öğrenci aynı durumda değildir. Kimi öğrenciler ‘patron’ gibi yaşayabilir, lüks kafelerden fotoğraf paylaşabilir. Fakat hüküm onlara göre değil, en zor durumdaki öğrenciye göre verilmeli. Bir öğrenci dahi karnını doyuramama endişesi yaşıyorsa ‘Büyük Türkiye’ olmak mümkün değil. Öğle yemeğinin başlangıcında ve bitiminde iki defa yemek yemeyi düşünen öğrenci, fikrini eğitime verebilir mi?

Öğrenci işleri mühimdir, vesselam.