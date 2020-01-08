"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Öğrenci işleri

Faruk ÇAKIR
08 Ocak 2020, Çarşamba
Sabahtan akşama kadar okumanın, eğitimin ve ilmin ehemmiyetinden bahsederiz; bunları hayata geçirmek için üzerimize düşenleri yaptığımız söylenemez. Eğitime ve okumaya hak ettiği değeri vermek, hele hele ‘İslâm ülkeleri’ için son derecede önemlidir. İlk âyetin ‘Oku!’ diye başlamış olması bunu bilmek için yeterli değil mi?

İlk okuldan üniversiteye kadar dikkate alındığında Türkiye’de bazı dünya ülkelerinin nüfusu kadar öğrenci olduğu görülür. Dolayısıyla eğitim ve öğrenci meselelerinin çözümü kolay değildir. Bununla birlikte her meselenin çaresi olduğu gibi bu meselede de çare vardır.

Eğitimde okutulan kitapların muhtevası ve öğretmenlerin yetiştirilmesi gibi çok önemli konular vardır. Bir başka önemli konu da öğrencilerin maddî ihtiyaçlarının karşılanması meselesidir. Türkiye, ne edip etmeli ve maddî imkânsızlık sebebiyle okuyamayan bir kişi dahi kalmayacak bir kaliteli sistem kurmalı. Okumak isteyen herkese el uzatmak ve imkânları geliştirmek birinci önceliğimiz olmalı. Bir kişi dahi, “Okumak istiyordum, ama param yoktu okuyamadım” dememeli, diyememeli. 80 milyonluk ‘Büyük Türkiye’ bunu başaramaz mı? İlim tahsil eden öğrenci velev ki zengin olsun, ona ‘zekât’ dahi verilebilmesi her halde boşuna değil. Tartışmasız bir gerçek var: İlim tahsil eden talebeler mutlak surette desteklenmeli. Burs ya da başka yollarla. 2020 yılında bir öğrencinin karnını doyuramaması diye bir meselesinin olmaması icap eder. Aynı şekilde kalacak yer problemi de mutlaka devlet ya da sivil toplum kuruluşlarınca temin edilmelidir.  Maalesef bazı sivil toplum kuruluşları ‘yurt’ meselesini, ‘lüks’ meselesi haline getirmiş durumda. Neredeyse asgarî ücret isteyen yurtlar var. Bu mu öğrenciye hizmet?

Geçenlerde bir üniversite öğrencisinin parasızlık sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci yemeği konusunda aldığı kararla bu haber örtüşünce mesele iyice büyüdü. Üniversite, her öğrenciye günde bir öğün ucuz yemek (3.5 TL) hakkı tanıyor ve ikinci öğün yiyecekse bu yemekten de 18 lira istiyor. Öğrenciler bu duruma itiraz edince işin içine ‘cop’ da giriyor ve mesele gündemi iyice meşgul ediyor. Bir öğrencinin de intihar etmesi sonrası tartışmalar alevlenince İÜ bu karardan geri adım atıyor ve şu mesajı paylaşıyor: “Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.” (@istanbuledutr, 5 Ocak 2020)

İÜ eski rektörlerinden Yunus Söylet de şu mesajı paylaşmıştı: “İÜ tarihinde ilk kez tek öğünü üç öğüne çıkarmamızın (2009) nedeni bana bazı öğrencilerin öğle yemeği başlangıcında (11.00) ve sonunda (14.00) iki kez yemek yiyerek yaşadıklarının anlatılmasıydı.” (3 Ocak 2020, @yunussoylet)

Elbette her öğrenci aynı durumda değildir. Kimi öğrenciler ‘patron’ gibi yaşayabilir, lüks kafelerden fotoğraf paylaşabilir. Fakat hüküm onlara göre değil, en zor durumdaki öğrenciye göre verilmeli. Bir öğrenci dahi karnını doyuramama endişesi yaşıyorsa ‘Büyük Türkiye’ olmak mümkün değil. Öğle yemeğinin başlangıcında ve bitiminde iki defa yemek yemeyi düşünen öğrenci, fikrini eğitime verebilir mi?

Öğrenci işleri mühimdir, vesselam.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratlar: Savaşa hayır

    OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz

    MİT devletin kurumu gibi davranmalı

    Millet adalet, hürriyet ve demokrasiye hasret

    10 yılda boşanmalar yüzde 52 arttı

    Karamollaoğlu: AKP umut satıyor

    Esnaf tefeciye mahkûm kalacak

    2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi

    Memur yeni sözleşme istiyor

    Ruhani: ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir hata yaptılar

    İlk Türk askeri birlikleri Libya’ya ulaştı

    ‘Suriye’de 3 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç’

    'İran'la savaş başlatmak istemiyoruz'

    Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık

    AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı

    Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü

    İstanbul’da trafik kitlendi: Yoğunluk yüzde 80’lere ulaştı

    İran Meclisi, ABD'yi 'terörist' ilan etti

    Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu

    'Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de İran
    Süleyman KÖSMENE

    Lut Kavmi’nin dindarları
    Ahmet BATTAL

    En büyük devlet gizim devlet!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teşkilât-ı Mahsûsa uydurması (1)
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Kanal ekonomisi
    Genel

    OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Irak ve İran üzerinden “stratejik suikast!”
    Genel

    MİT devletin kurumu gibi davranmalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İlginç bir okul: Yalınayak Koleji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.