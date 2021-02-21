Ülkemizin daha iyi noktalara ulaşması için çalışmalar yapmak, tahminlerde bulunmak ve geleceği planlamak milletin ve memleketin menfaatine olan bir durumdur. Plansız, programsız iş yaparak ‘Büyük Türkiye’ olmak kolay değildir.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) tarafından internet üzerinden düzenlenen bir toplantıda (webinar) “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” konusu tartışılmış. Vakfın Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, özetle “Avrupasız bir Türkiye düşünülemeyeceği gibi, Türkiyesiz bir Avrupa da düşünülemez” demiş ve işlerin buna göre planlanması icap ettiğine dikkat çekmiş. (aa, 19 Şubat 2021)

Toplantı başlığı olarak “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” denilmiş. “Türkiye’nin Geleceği ve Avrupa” da denilebilirdi. Türkiye’nin geleceğini AB’den bağımsız olarak planlamak zor olsa da, esasta “Türkiye’nin geleceği” hepimizi ilgilendiriyor.

Konferansın bütün Avrupa’nın geleceğini ilgilendirdiği için Avrupa’nın önemli bir ülkesi ve AB adayı olan Türkiye’nin de katkı sağlaması gerektiğini kaydeden Zeytinoğlu, “Sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece görüş ve düşüncelerimizle katkıda bulunmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullanmış.

Zeytinoğlu’nun çizdiği AB tablosu şöyle: “2019’da göreve gelen AB Konseyi, Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu kendilerine bazı öncelikler belirledi. Bunlar arasında dijitalleşme ve yeşil mutabakat öne çıkıyor. AB Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için ekonomiyi ve tüm politikaları yeşil dönüşüme tabi tutuyor. Bunun yanında teknoloji yarışında geri kalmamak için dijitalleşme atılımını da önemsiyor. 21. yüzyılda AB’nin anlamını ve önemini devam ettirmesinin tek yolu bu iki öncelikli alanda başarıya ulaşmak. Bunun yanında sosyal adaletin sağlanması, AB’nin dış politikasının güçlendirilmesi ve AB değerlerinin korunması da önem taşıyor. Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için, AB’nin hızlı karar alabilmesini ve ortak hareket etmesini sağlayacak kurumsal reformlara da ihtiyaç bulunuyor. Tüm bu konuların Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nda ele alınması söz konusu. Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen bu sürecin 9 Mayıs 2020’de başlaması planlanıyordu. Ancak Kovid-19 pandemisi, sürecin gecikmesine neden oldu. Ayrıca konferansın başkanının kim olacağı gibi teknik ve lojistik konular da gecikmeye yol açtı.”

“Sosyal adaletin sağlanması ve AB değerlerinin korunması” sadece AB için değil, esasında Türkiye için de önemlidir. Ülkemiz sosyal adaletin sağlanması noktasında iyi bir noktada değil. Nüfusun bir kısmı Avrupa seviyesinde hayat sürerken, büyük çoğunluk ‘fakir ülkeler’deki hayat şartları ile karşı karşıya.

Türkiye’yi idare edenlerin yapması gereken iş bellidir: Ülkemizde yaşayan herkesin “AB ülkelerinde var olan iyilikler”i hak ettiği kabul edilmeli ve bunun icapları yerine getirilmeli.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları bu noktada idarecilere yol gösteren çalışmalar yapmalı ki ortak başarı sağlanabilsin.

Ümitsiz değiliz.

Parlak bir istikbal bizi bekliyor inşallah.