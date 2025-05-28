Suç belli, peki suçlu kim?

Bir yerlerde bir plan mı yapılıyor, yoksa bir hazırlık mı var bilemeyiz ama ‘burası çok önemli’ denilebilecek hadiseler yaşanıyor.

İsterseniz önce, iktidara çok yakın bir gazetede manşet olarak yer alan uzunca haberi özetleyelim. Haberde şu bilgiler var:

“Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor. Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde de işten çıkarmalara yol açtı.

“Ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi, Türkiye’yi yüksek faiz sarmalına çekti. İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı sebebiyle üretim düştü, sanayide çarklar durma noktasına geldi.

“Türkiye; Haziran 2023’ten önce yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve iki ayrı seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretimini, istihdamını ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti. Yaşanan onca olumsuz hadise karşısında tökezlemeyen Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi. Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon kemer sıkma politikaları uygulandığı halde ancak yüzde 37,86’ya düşürülebildi. Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde de işten çıkarmalara yol açtı. 2025’in Ocak-Nisan döneminde konkordato talepleri 2024 ile kıyaslanmayacak derecede arttı.

“En yüksek kâr açıklayanların bankalar, zarar edenlerin ise üreten, ihracat yapan ve istihdama katkıda bulunan firmalar olduğu görülüyor. İlk çeyrek bilançolarını duyuran Borsa İstanbul’a kote 552 şirketin 282’i zarar açıkladı. Halka açık olan kurumsal şirketlerin yarıya yakınının zarar etmesi, yüzde 46 seviyesinde tutulan faizlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

“Yüksek faize rağmen hedefin halen tutturulamadığı enflasyon etkisiyle orta ve dar gelir gruplarının alım gücü azaldı. Dolar kurunun değeri 2 yılda yüzde 87 oranında artarak 40 lira eşiğine geldi. Ülkenin büyüme hızı 2024’te yavaşlayarak yüzde 3,2 ile potansiyelinin altında kaldı. Yeni yatırım yapmak zorlaştı.

“Faizlerin yükselmesiyle birlikte rantiyecilerin de hesapları kabardı. Bankacılık sektörünün mevduatı iki katına çıktı. Rasyo oranının 89’dan 84’e düştüğünü ortaya koyan tablo; kaynakların yatırım, üretim ve istihdamda değil, faizde değerlendirildiğini gösteriyor.

“İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Haziran 2024’ten beri yüzde 76 seviyesinin altında seyrediyor. 2024’te yalnızca kamunun iç ve dış borç için ödediği faiz tutarı 1 trilyon lirayı aştı. 2025’in Ocak-Nisan döneminde de bütçeden borçlara ödenen faiz gideri 260,7 milyar liraya dayandı. Kamunun 2025 yılının tamamında da iç ve dış borçları sebebiyle 2 trilyon liraya yakın faiz ödemesi yapması öngörülüyor.” (www.yenisafak.com, 26 Mayıs 2025)

Uzun ve önemli haber böyle. Peki, bütün bu sıkıntıların sorumlusu ve müsebbibi kim? İktidarın en yakınında olan gazete bunu yazarken, “Türkiye’yi idare edenler” nasıl oluyor da pembe tablo çizmeye devam ediyor?

Muhalefet liderlerine tavsiyemiz, Türkiye’deki hal ve gidişin fotoğrafını çeken bu bilgileri her gün kamuoyu ile paylaşmasıdır. Böyle bir tablo varken “Her şey yolunda” diyenlere ne denir?

Haberde ‘ası sorumlu’ itinayla gizlenmiş olsa da artık vatandaş hadisenin farkında diye tahmin ediyoruz...