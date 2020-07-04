Z kuşağı ve eğitim

Nesiller arası kopukluk hemen her ülkenin dertleri arasında yer alır.

Yaşça büyük olanlar gençlere nasihat ederken haklı olarak “Bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi” derler, ama bu nasihatlerin yerini bulması kolay değil. Çünkü “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış” durumda.

Kuşaklar arasında anlayış farkının olması tabiîdir, ama bunun ‘çatışma’ya dönmemesi için kalplere hitap eden bir eğitim sistemi şarttır. Artık “Z kuşağı”ndan bahsediliyor. Z kuşağı, 1990’ların son yarısından 2010’lara kadar doğmuş olan nesli tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu kuşağı, kendisinden önceki kuşaklardan ayırıcı özelliklerinin başında “dijital bir çağda doğan ilk nesil olmaları” geliyormuş. Bu nesil doğduğu ilk günden itibaren ‘pencere’ yerine ‘ekran’a bakan bir nesil. Dolayısıyla hadiselere bakışı, yorumlayışı ve tahlilleri de çok farklı. “Eskiden öyle değildi. Şöyle olsun, böyle olsun” şeklindeki telkinden yeni kuşaklara kolay kolay tesir etmiyor.

Tabiî ki kuşaklarla ilgili değerlendirmelere katılmayanlar da var. İletişim uzmanı Şeyda Taluk şöyle demiş: “Dünya nüfusunun yarısından fazlasının akıllı telefonu yok. Dolayısıyla biz ‘Z kuşağı’ndan söz ederken telefon ya da diğer iletişim araçlarına sahip olabilen gruplar için konuşuyoruz.”

İşin görülmeyen bir de bu cephesi var. Aynı yaşlarda olan iki ve belki daha fazla ‘kuşak’ var. Ama biri ilk doğduğunda hediye olarak meselâ ‘cep telefonu’ ile tanışırken, aynı gün doğan başka bir bebeğin babasının dahi cep telefonu olmuyor. Dünyanın bu çelişkiyi de görmesinde fayda var.

Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü doktora araştırmacısı Nezih Onur Kuru ise ülke farklarına dikkat çekip şu yorumu yapmış: “Darbeler, 1994, 2001 ve 2018 ekonomik krizleri, 1999 Marmara depremi (...) gibi ülkeye özgü büyük olayların da nesillerde kalıcı etki bıraktığını görüyoruz.”

Gezici Araştırma Merkezi tarafından Türkiye genelinde 12 ilde yapılan ve Z kuşağını mercek altına alan araştırma neticeleri de dikkat çekici. Şirketin Başkanı Murat Gezici, 2023 seçimlerinde ana aktörün ‘Z kuşağı’ olacağını ve bu seçmenin hassasiyet noktalarının başını “adalet ve liyakatin” çektiğini belirtmiş. Bu gençleri “daha çevreci, daha merhametli, daha hassas, daha bilinci açık” olarak tanımlayan Gezici, Z kuşağının yüzde 55’inin ebeveynlerinin oy tercihlerini etkileme eğilimlerinin bulunduğunun da altını çizmiş. (DW Türkçe, 1 Temmuz 2020)

Z kuşağı, yani 1990’ların son yarısından 2010’lara kadar doğmuş olan neslin kendi aralarında da uçurum var. Tabiî ki ‘kuşak’lara isim takarak meseleyi halletmiş olmayız. Hangi kuşak olursa olsun, onların dilini anlayabilmek için eğitim meselesi birinci önceliğimiz olmalı. “Adalet ve liyakatin” araştırmalarda ortaya çıkan ve ‘Z kuşağı’nın talepleri olduğunun ifade edilmiş olması çok önemlidir. Z kuşağı da ‘adalet ve liyakat’ diyorsa Türkiye’yi idare edenlerin bir değil bin defa düşünmesi icap eder.

Türkiye boş övünmeleri bir yana bırakıp eğitim sistemini çok iyi noktalara taşımayı geciktirirse sadece Z kuşağının değil bundan sonraki kuşakların da taleplerine cevap veremez. Ne edip edelim, eğitim sistemimizi hür, âdil ve merhametli insanlar yetiştirecek seviyeye getirelim. Aksi halde değil ‘Büyük Türkiye’ olmak, mevcudu muhafaza dahi mümkün olmayabilir.