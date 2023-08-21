"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ahlaki çöküntü

Fatih Yokuş
21 Ağustos 2023, Pazartesi
Hz. Ali (kv), “Ahlakı bozulan bir toplumda yanlızlık şifadır” sözü ile toplumsal birlikteliğin güçlü olması için ahlakın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir.

Toplumu ayakta tutan; biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki önemli müeyyide var. Maddi müeyyide; yasalar, hukuk kuralları ve benzerlerinden oluşur.

Hukuk devleti olma ve adalet için çok önemli olan maddi müeyyide, tarafsız ve herkese eşit mesafede olmalıdır.

Kolluk kuvvetleri, savcılar ve hakimler; denetleme, ihlal ve ihmalkarliğı takip etme; tutuklama, cezalandırma ve özgürlüğü kısıtlama ile maddi müeyyideyi icra ederler.

Maddi müeyyide ülke için tek başına yeterli mi? Kesinlikle hayır. Toplumun bekası, güçlü olması için en az maddi müeyyide kadar belki de daha fazla manevi müeyyide de önemlidir.

Manevi müeyyidenin en güçlü öğesi ise ahlak kurallarıdır. Toplumun selameti ve birliği için Ahlak çok önemlidir. Ahlakın olmadığı veya etkisini yitirdiği ülkeler uzun süre varlıklarını sürdürmeleri imkansız gibidir.

Peygamberimiz (asm), “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvata, Hüsnü’l-Hulk, 8) demesi ahlakın ne kadar lazım olduğunu ortaya koymaktadır.

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” diyen Mehmet Akif Ersoy toplumun bir yürek olmasının en önemli öğesi; aynı değere ve inanca yani ahlaka sahip olması ile mümkündür.

Ülkemiz gibi büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede güzel ahlakın yok olması için korkunç çalışmalar yapılmaktadır. Devletin yasal düzenleme ile destek olması, görsel ve basılı medyanın sınırsız desteği, toplumun duyarsızlığı ahlakı çöküntünün oluşmasına sebep olmaktadır.

Kar topu gibi büyüdükçe büyüyen, toplumu kanser illeti gibi esir alma gayreti içinde olan ahlaksızlık harekatına karşı güç birliği yapma gayreti içinde olalım. 

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?

    Kreş ücretleri dünya üniversitelerini geçti

    Deprem sonrası sokaklara girilemeyecek ve çıkılamayacak

    IMF’siz IMF programı

    Dediğim oldu

    Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü!

    Kongo'da alarm zilleri çalıyor: 7 ayda 230 kişi öldü

    Cezayir'in doğu ve orta kesimlerindeki yangınlar yeniden başladı

    Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırı girişiminde bulundu

    'Kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz'

    KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne devam ediyor

    'Safer tankerini kaldırmak için 22 milyon dolara ihtiyaç var'

    İsrail’deki protestolar 33 haftadır devam ediyor

    Emekliler insanca yaşamak istiyor

    Endişe verici sonuç: İstanbul’da 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’

    Rusya'nın asker kaybı daha yüksek

    Fahiş işyeri kiraları esnafın belini büküyor

    Nereden nereye?

    Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir, Orbay basit kimseler mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musibetlerin verdiği ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Boğaziçi’nden bir köşk satın alayım dedim!..
    Yeni Asya'dan Size

    Polat’tan bugüne aynı çizgi
    Fatih Yokuş

    Ahlaki çöküntü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Millet kime inansın?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.