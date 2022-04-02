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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ramazan ve oruç

Fatih Yokuş
02 Nisan 2022, Cumartesi
Allah’a hamd-u senalar olsun ki bizi bu seneki Ramazana ayına da ulaştırdı. Allah şimdiden ibadetlerinizi/ibadetlerimizi dergahında kat be kat kabul etsin.

Din-i mübin İslam’ın şiarlarindan olan “hayırda bir birinize yardım eden” emri gereği bu ayda iyilikte, bir birimize maddi ve manevi konuda yardım etmede bir birimizle yarış içinde olalım.

Teravihe gittiğimizde birilerini götürmeye, sahura kalktığımızda birilerini uyandırmaya, camiye ve Kur’an tilavetine dinlemeye gittigimiz de de sevdiklerimizle beraber gitmeye özen gösterelim.

Kalp kırmayalım, gönül alalım. Allah’ın rızası gayemiz olmalidır. Suçlayıcı ima ve davranışlardan da uzak duralım.  Davet edelim. Davete icabet edelim.

Bu ay Allah’ın; Rahmet, bereket ve af etmesinin en bol olduğu, ibadetlerin, tövbelerin, sadaka ve hasenelerin dergah-i ilahide en çok kabul gördüğü mustesna bir aydır.

Ayni zaman da Ramazan; bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındıran Kur’an ayıdır. Bediüzzaman şöyle der: “Her hasenenin sevabi başka vakitte on ise, Receb-i Şeriftr yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamada üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuzbine çıkar.” (Şualar)

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