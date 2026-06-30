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30 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Hep güzel haberler olsa...

Faruk ÇAKIR
30 Haziran 2026, Salı
Ümit ve şevk veren haberleri duymak ve duyurmak isteriz. Böyle haberler de geliyor, ancak ekonomik sıkıntıların artması neticesinde sevilmeyen haberlerde gözle görülür bir artış olduğu anlaşılıyor.

Bir günde duyulan bazı haberleri kısaca özetlemek bile “hal ve gidiş”in iyi olmadığını akla getiriyor. 

Mesela, Birleşik Emekliler Sendikası, emekli maaşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle demiş: “Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığında, insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşama hayali kuran emekliler, açlık sınırının yarısı kadar bir ücretle yaşamaya tutunmaya çalışıyor. Yüksel enflasyonun ve hayat pahalılığının faturasını en ağır şekilde ödeyen emekliler olmuştur. Emeklinin mutfağında yangın var. Gıdaya gücümüz yetmediği için beslenemiyoruz. Kiraya yetişemiyoruz. Kiralar emekli maaşından yüksek. Emekli barınamıyor, aldığı maaş huzurevi ücretini dahi karşılamamaktadır. Emekli, ilerleyen yaşına rağmen ikinci bir iş yapmak zorunda bırakıldı. Ve ilerleyen yaşından kaynaklı olarak da kimse iş vermiyor.” (t24.com.tr, 27 Haziran 2026)

“Hal ve gidiş”in iyi olmadığını haber veren bir bilgi de şöyle: “Avrupa’da otomobil satın almanın en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, genel fiyat düzeyi Avrupa Birliği ortalamasının altında kalan Türkiye, otomobil fiyatlarında ise tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. (...) Türkiye, tıpkı otomobilde olduğu gibi bilgi ve iletişim ekipmanlarında da Avrupa ile boy ölçüşüyor. Avrupa bu kalemdeki ürünlere ortalama 100 euro verirken, Türkiye’de söz konusu ürünler 118 euroya satılıyor. Böylece Türkiye, bilgi ve iletişim ekipmanlarının en pahalı olduğu ülkeler sıralamasında yalnızca 137 puanla ilk sırada yer alan İzlanda’nın gerisinde kaldı.” (www.cnbce.com, 26 Haziran 2026)

Bir başka haber de sosyal hayatın alarm verdiğini akla getiriyor: Yüksek enflasyon ve ağırlaşan hayat şartları milyonlarca insanı borç sarmalına sürükledi. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lira oldu. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 25 milyonu aştı.

Bir başka haber: Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Türkiye ‘İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler’ sıralamasında yüzde 39.1 ile 36 Avrupa ülkesi arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 23.2 ile Romanya, yüzde 19.9 ile Bulgaristan takip ediyor. 

İş dünyasının da sıkıntılı olduğu şu kısa haberden belli: Türkiye’nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Bursa’dan, sektörü sarsan bir iflas haberi geldi. 2010 yılında faaliyetlerine başlayan, her yıl dört mevsim yenilenen koleksiyonlarıyla dünya modasına yön veren küresel markalara dokuma kumaşı tedarik eden bir tekstil şirketi içine düştüğü mali darboğazı aşamayarak kepenk indirdi. (ekonomim.com, 26 Haziran 2026)

Böyle haberler duyurmak istemeyiz ama ne yazık ki bunlar Türkiye’nin gerçekleri. Ümit ve dua edelim de, her gün onlarca güzel haber vermek nasip olsun.

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