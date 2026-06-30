Geleceğimizin mimarları karnelerini aldı

26 Haziran 2026 tarihi önemli ve anlamlı bir gündür.

On ayın uzun, o kadar da yorucu bir maratonunun son günüydü. Eğitim camiasının, okul öncesi, ilk, orta ve lisede okuyan çocuklarımızın karnelerini aldıkları gündür. Hayırlı olsun. Bir eğitimci olarak bu mimarlarımızı (öğrencilerimizi) tebrik ediyorum. Tabiî ki bir eğitim ve öğretim yılı boyunca onları okutan, ders veren ve eğiten öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık kıymetli muallim meslektaşlarım.

Öğretmenlik mesleği çok kıymetlidir. Sabır ister, tahammül ister, azîm ve fedakârlık ister. Lâkin bu meslek aynı zamanda memleketimizin mimarlarını gelecek için yetiştirir. Mimar diyorum çünkü geleceği; hangi şekilde olursa olsun olumlu veya olumsuz bu nesil belirler. Sağlam ve geleceğe olumlu yön verecek nesiller liyakat sahibi öğretmenlerin ellerinde ancak yetişir. Liyakat sahibi bir öğretmen memleketin insanlarının refaha kavuşmasına vesile olur. Bundan dolayı bir öğretmen her zaman kendisini yenilemesi, kendisini gözden geçirmesini, her akşam desten önce, sınıfa girmeden o günkü dersinin analizini, plan ve programını yapmalıdır. Plansız, programsız derse giren bir öğretmen asla verimli ve başarılı olamaz.

Evet konu genç ve geleceği vaad eden öğrenciler olduğu için tekrar ilgili meselemize dönecek olursak kıymetli öğrenciler: Sizler anne ve babalarınızın birer tatlı meyvelerisiniz. Almış olduğunuz karnelerinizdeki notlar ne şekil olursa olsun ebeveyn her zaman sizi güzel bir geleceğe taşımak için bazen karnelerinizle ilişkili altın mesabesinde nasihat ve tavsiyelerde bulunabilir. Asla alınmayın, hiç üzülmeyin ve bu nasihatlerden dersler çıkarın. Eğer okulunuzun öğretmenleri sizin sınıf tekrarını uygun görmüş ise mutlaka bir plan doğrultusunda bu kararı vermiştir. O kararlarına saygı çerçevesinde yaklaşın. Karnelerinizde bazı kırıklar var ise belli bir plan çerçevesinde bunlar karnenize yansımıştır. Size düşen bu eksikleri onarmak olmalı. Yazımızın başında da bir plandan bahs ettik. Kafanızda bir plan yapıp bu planı önümüzdeki eğitim öğretim yılında sahaya sürün, başarmak için azminizi elinizden bırakmayın. Göreceksiniz ki bambaşka bir başarıya imza atmışsınız. Dünya tarihine baktığımızda bilimde adlarını altın harflerle tarihe yazanlar kendiliğinden bilim insanı olmamışlar. Çok ama çok çok çalıştılar. İşte bu çalışmalarının mükâfatını aldılar. Mardin lisesinden mezun olan hemşerimiz Aziz Sancar doktor, biyokimyager ve moleküler biyoloğudur. Birçok dalda ödül alan bir hemşerimizdir. En son aldığı ödül 2015 yılında Nobel kimya ödülüdür. Yani demem o ki sevgili öğrenciler her biriniz bir Aziz Sancar adayısınız. Neden olmasın yeter ki planlı ve programlı bir çalışma düzeniniz olsun.

Bu karne gününüzde sizin ve ailenizin sevincini paylaşıyor, başarılarınızın devamını diliyor, iyi ve sağlıklı bir istirahat geçirmeniz en büyük dileğimizdir.

Öğretmenleriniz, okul idareniz ve Millî Eğitim’in diğer kademelerindeki çalışanları da bu uzun ve eğitim öğretimle yoğrulmuş çalışmalarından dolayı onlara da sağlık, afiyet ve başarılı bir gelecek diliyorum.

