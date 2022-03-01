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1 MART 2022 SALI - YIL: 53

Üç ayların kıymeti

Fatih Yokuş
01 Mart 2022, Salı
Üç aylar olarak bilinen; Recep, Şaban ve Ramazan aylarına girdik. Üç ayların ilki olan Recep; haram (Zilkade, Zilhacce, Muharem ve Recep) yanı saygıya değer ve hürmet gösterilmesi gereken aylardan biridir. Şaban ve Ramazanın müjdecisidir.

Tarihler 17.03.2022 gösterdiğinde “Beni Kilab kabilesinin koyunlarının kılları adedince” Müslümanların af olunacağı, suçtan af olma manasına gelen BERAAT Kandili’ni idrak edecek, ibadetlerimizi bir başka özenle yapmaya çalışacağız.

02.04.2022 tarihinde; af, mağfiret ve rahmet ay’ı olan RAMAZAN ay’ına kavuşacak ve “Cehenneme kalkan” olan Ramazan orucunu tutmaya başlayacağız inşallah.

Allah katında bütün zamanların en değerlisi ve bin aydan daha hayırlısı olarak kabul edilen KADİR Gecesi Ramazan ayında gizlenmiş olsa da kuvvetli ihtimalle 27.04.2022 gününün gecesinde ihya edeceğiz.

Üç aylar kendine özgü ibadetlerin yapıldığı, duâların daha fazla kabul oldunduğu, Müslümanlar için fırsat aylarıdır. Özellikle; Berat ve Kadir Geceleri, Ramazan ayına özgü teravih namazı ve “şeytanların bağlandığı” Ramazan orucu müstesna gün ve gecelerdir.

Üç ayları üst üste yani aralık verilmeden oruç tutmak dogru mudur?

Peygamberimiz (asm) üç ayları (Recep, Şaban ve Ramazanı) birleştirerek oruç tuttuğuna dair bir kayıt yoktur. Buna ilâveten Şafii ve Hanefi Mezhepleri’nde de böyle bir oruç biçiminin olmadığıdır.

Ancak Ümmü Seleme’den rivayetle: “Hz. Peygamber’in (asm) yıl içinde Şaban ayı dışında tam bir ay oruç tuttuğu olmamıştır. Şaban ayını Ramazana bitiştirirdi.” (İmam Ahmet ve Dört Sünen)

Hz. Aişe de (ra): “Hz. Peygamber (asm) Şaban ayından çok hiçbir ayda oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruç tutardı. (Buhari ve Müslim)

Bu iki hadise istinaden güçsüz düşmeyeceksek, Ramazan orucunda zorluk yaşamayacaksak Şaban ayının tamamında oruç tutabilir ve Ramazan orucuyla beraber iki ayı birleştirebiliriz.

Şafii Mezhebi âlimleri “Şaban ayı yarı olunca oruç tutmayın” deliline dayanarak Şabanın yarısından sonra oruç tutmayı uygun görmemişlerdir. (İlam. Fik. EzZüheyli)

Regaip ile başlayan kandilleri üsûlüne uygun ihya edelim.

İnsanlara yardım etmeyi, yaşlıları, yetimleri, kimsesiz, fakir ve miskinleri sevindirmeyi ihmal etmeyelim. Anne- baba duâsını almayı unutmayalım.

Bizler birbirimize merhamet edelim ki Allah’da bize merhamet etsin.

Birbirimizin kusurunu örtüp hatalarını af edelim ki Allah’da bizim kusurlarımızı örtüp bizi af etsin.

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