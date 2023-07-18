"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Zekâtı teşvik

Fatih Yokuş
18 Temmuz 2023, Salı
Dinimiz İslam'ı kuşa benzetirsek; iman baş kısmını, ibadet ve muamelat da kanatları oluşturur.

Toplumumuzda ve de ülkemizde iman ve ibadet kısmen iyi olsa da muamelat yok denecek kadar azdır. Ahlakı yozlaşma, insani ilişkiler, ticaret ahlakı, söylenen sözler hiç de iyi durumda değildir. 

İslamın halkla ilişkilere verdiği önemi topluma iyi anlatmak ve yozlaşan toplumu yani muamelat konusundaki eksikleri gidermek için İslamın hayatın her alanında kendini hissettirmesi gerekir.

İslamiyet; toplumsal huzur için sosyal ve ekonomik alanda dengeyi sağlamayı hedefler. Bunun için de zenginden ihtiyaç sahiplerine zekât vermeyi emreder.

Yine Zekat; Kur'an'da namaz ile beraber (130 ayette) anılır. Bu da ibadetin en önemli kısmı olan namaz ve muamelatın en önemli kısmı olan zekâtın dinimizdeki önemini belirmektedir.

Hatta Hz. Ebubekir (ra) "Namaz ile zekât arasında ayırım yapanla (namaz kılıp zekât vermeyen ime) savaşırım" demesi dikkate alınması gerekir.

Bediüzzaman, "Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir" der. (Sözler)

Ülkemizde bazı dinde zayıf kişilerin "Faiz dünya gerçeği" deyip faizi meşrulaştırma çabaları ise çok üzücüdür. Faiz bir dünya gerçeği değil, sömürü düzeninin yegane aracı ve insanları modern köle yapan sistemin adıdır. Zekat sosyal dayanışma için ne kadar elzem ise faiz de sömürgeci güçler için o kadar önemlidir. İşte ülkemiz. Bütçenin büyük kısmı faize giderken, gerekli yatırımlar yapılamamaktadır. Faiz ödemeleri için yüksek vergiler alınmakta bu da maliyeti artırarak fiyatların artmasına sebep olmaktadır. Yüksek fiyatlar imalat sanayini vurmaktan, yabancı ile rekabet edememektedir. Bu da üretimi durma noktasına getirmekte ve hayat pahalılığına sebep olmaktadır.

Okunma Sayısı: 539
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İbrahim

    19.7.2023 00:20:28

    Toplumsal barışi tesis etmesi noktasında çok önemli bir müessese zekat muessesi .Kaleminize sağlık hocam

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.