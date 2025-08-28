"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Nefis ve vicdan ekseninde akıl

Fatma Eren
28 Ağustos 2025, Perşembe
İnsan ve hayvan, yaratılış noktasında birbirine benzer.

Birçok fizikî ve fıtrî özellikte buluşurlar. Yeme, içme, uyuma, doğma, ölme, vs. gibi özellikler. Listeyi bu şekilde uzatabiliriz.. Ancak insanı hayvandan ayıran birkaç önemli özellik daha bulunur. Bunlardan biri akıl, diğeri vicdandır. Kur'ân'da birçok ayette, Allah; insanları akletmeye, fikretmeye yani "düşünme"ye davet eder.

Demek ki akıl sahibi olmak son derece önemlidir. “İnsan” olmanın göstergesi, alamet-i fârikası akıldır. Ancak aklı doğru yönetmek de en az onun kadar önemlidir. Çünkü akıl tek başına doğruyu gösteren bir pusula olamaz. Bu kez imtihanın sırrı gereği insanda bulunan hayvanî özelliklerden biri olan “nefs” devreye girer. Nefs; günaha meyleden, vicdandan yoksun bir duygudur. Bazen insanların yanlış tutumları karşısında “Akla fikre ziyan”, “akıl tutulması” gibi ifadelerle hayretimizi dile getiririz. Günümüz tabiriyle bu, “absürt” bir durumdur. Kişi aklıyla düşünmüş, ancak ne yazık ki vicdanını susturmuş, nefsine kulak vermiştir.

Nefsin güdümünde olan akıl sahibi de aklını kötüye kullanır. Kurnaz ve yalancıdır. Kumar oynar, soygun yapar, çalar çırpar, insan öldürür, zulüm eder, nefsinin esiri olup, yanlışa düşerek hayatını mahveder. Dolayısıyla hem dünyasını hem de ahiretini kaybeder.

İşte bu aşamada insan; en büyük özelliği olan aklını doğru yerde kullanma iradesini göstererek diğer insanî özelliği olan "vicdan"dan yardım alır. Aklıyla düşünür, vicdanıyla nefsini susturur ve karar verir. İşte bu da selim fıtrattır. Selim fıtratın alacağı karar da doğru olacaktır. Artık icraata geçebilir. Doğrucudur. Yalandan medet ummayan cesur insandır o. Doğruyla yatar, dürüstlükle kalkar, merhametle yaşar. Vicdanıyla karar verir. Vicdan mekanizması işlek, parlak ve şeffaftır. Hakkaniyetlidir. Ayaklar altına düşmüş olan haksızlığı tutar, hakkı kaldırır ve insanlığı yaşatır. Fıtrat ibresi hep "doğru"yu gösterir. İnsanlığın kurtarıcısı bir güven kaynağı, dürüstlük sembolüdür o. Burada aklın, fikrin, vicdanın ve "İnsan" olmanın hakkı verilmiş olur. Hayat bir ırmak gibidir. İnsan, tabiatın ruhuna uygun davrandığında (akıl ve vicdan bütünlüğü içinde) hayat ırmağının akışında doğru istikamete doğru seyreder, kâmil insan olur. 

Eğer, aklını nefsinin dizginlerine teslim ederse; hayatın akışına ters istikamete giderek, fıtratından uzaklaşır, hayvaniyete meyleder. Bediüzzaman'ın ifadesiyle: "Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm; şu dünyayı, âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrâyin suretinde yapıp bütün esmasının garaib-i nukuşuyla süslendirip küçük büyük, ulvî süflî her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve in’amattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temaşagâha gönderir. Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı; asırlara, senelere, mevsimlere hatta günlere, kıtalara taksim ederek, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resmîgeçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır." (17. Söz)

Yukarıda izah edildiği gibi; biz “insan” olarak şu fânî alemden "resmî geçit" tarzında geçmekteyiz. Dikkat ederseniz ifadeye "mukim" demiyor. “Geçmekteyiz”, diyor. Resmî geçitte bize öğretilen kurallara göre hareket edilerek gösteri tamamlanır. Vazife ifa edilir. Ama o geçitte kuralsız, kaidesiz olan hem maskara olacak hem de sonuç olarak o törenden atılacaktır.

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

    Avrupa'da vicdan istifaları

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Su kaynakları alarm veriyor

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir

    Husiler İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurdu

    İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Güney Kore'de ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımı yasaklandı

    Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimali araştırılacak

    İsrail ordusuyla işbirliği yapan Microsoft'a tepkiler devam ediyor

    Balıkesir'de bir deprem daha

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
    Genel

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir
    Genel

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?
    Genel

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!
    Genel

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''
    Genel

    Su kaynakları alarm veriyor
    Genel

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı
    Genel

    Avrupa'da vicdan istifaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.