Beslenmede farkındalık (9)

İnsan hayatında dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarının dikkatle uygulanması, yaygın kronik hastalıkların önüne geçeceği gibi, önemli bir sağlık problemi yaşanmadan, huzurlu bir hayatın sürdürülmesine destek verecektir.

Sağlıklı yaşamak gayesiyle uygulanacak beslenme şeklinde, ısrarla aranacak olan, özellikleri bilinmeyen katkılı endüstri ürünlerinin bir gıda dedektifi hassasiyetiyle araştırılarak, sofradan uzak tutulmasıdır. Unutulmamalıdır ki, organizmada sağlıklı fonksiyonlar için, en önemli davranış gıda kalitesine değer vermektir. Bu davranışla sağlık emaneti korunacağı gibi, yaşama sevinci ve huzur kaynağını da besleyecektir. Beslenme ihtiyacının karşılanmasına, bu açıdan bakıldığında Dr. Mark Hyman’ın dediği gibi: “Yiyecek, şifa bulmak için en esaslı ilâçtır. Akıllı ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında, çoğu kronik hastalığı tedavi eder.”

İnsanların sağlıklı bir hayat yaşamaları, ayrıca hastalandıklarında şifa kaynağı olacak besinlerin RAHMAN SOFRASINDA dizilmeleri, cömertlik ve ikram hazinelerinin sahibi olan REZZAK-I KERİM’in (cc) çok sevdiği kullarına verdiği, bitmez tükenmez ziyafetin şerefi içindir. Hem gıda hem de ilâç olarak hazırlanıp, ikram edilen bu nimetlerden faydalanabilmemiz açısından, önemli bilgi ve uygulamaları bir demet halinde derleyip, dikkatli nazarlara takdim etmeye çalışacağız. Fonksiyonel tıbbın öncülerinden Dr. Mark HYMAN’ın bilgileri rehberliğinde, sağlıklı yaşamanın ve sağlıklı beslenmenin temel prensiplerini açıklamaya gayret edeceğiz.

İnsan organizmasında birçok kronik hastalığın sorumlusu olan, sağlıksız beslenme zeminini hazırlayan sebeplerden bazılarına göz atılacak olursa: “Endüstriyel işlenmiş, ayaküstü yemek (fast food) ve abur cubur bağımlılık yapar ve aşırı kalori tüketimini körükler. Büyük tarım’ın tesiriyle OBEZİTE bütün dünyada artıyor. Birleşik Devletler’in üretim fazlası mahsulü, yoksul ülkelere ucuza satılıyor, bu da yerel tarım iktisadını mahvediyor, işsizliğe yol açarak ve gelişmekte olan ülkeleri, ithal işlenmiş gıda ve mısır şurubuna bağımlı hale getirerek, çiftçileri yok ediyor. Etik olmayan, hileli gıda pazarlaması beslenme alışkanlıklarını yönlendiriyor. Ayrıca kilo almaya, OBEZİTE ve DİYABETE yol açan çevre toksinleri çoğaldı. Diyabeziteyi önlemek, tedavi etmek için EN GÜÇLÜ İLÂÇ kendi hazırlayacağınız sağlıklı, tabiî, taze yiyecektir. Besleyicilik açısından fakir, kalori açısından zengin beslenme alışkanlığımız, diyabezite salgınının başta gelen sebebidir. Bir nesil bu suretle, AŞIRI YEDİ, ama YETERSİZ BESLENDİ. Sağlığınızı korumak istiyorsanız genel olarak şeker tüketimini azaltmalı, ama beslenmede, bu basit değişimle (yüksek fruktozlu mısır şurubunu kesmekle) dahi, hastalık riskini büyük oranda düşürmüş ve genel olarak sağlıklı olursunuz.”

Ömür boyu sağlıklı beslenmeyi sağlayabilmek için, uyulması gereken prensip ve davranışlardan en önemlileri ise: “Etiketinde yüksek fruktozlu mısır şurubu yazan her şeyi fırlatın atın. Bu neredeyse bütün işlenmiş gıdaların içinde bulunan aşırı tatlı, aşırı ucuz, desteklenen sıvı şekerdir. Ayrıca bazı yüksek fruktozlu mısır şurupları, üretim sürecinin bir yan ürünü olarak CIVA ihtiva eder. Gazlı içecekler, meyve suları gibi meşrubatın çoğu, bu metabolik zehiri ihtiva eder. Etiketinde HİDROJENE kelimesi geçen bütün ürünleri atın. Bu kimyasal işlemle margarin yahut katı yağ haline getirilmiş TRANS YAĞ, nebatî (bitkisel) yağ anlamına gelir. Bu yağların KALP KRİZİ, DİYABET ve KANSERE yol açtığı ispatlandı. New York ve birçok Avrupa ülkesi trans yağları yasakladı, siz de uzak durmalısınız. Kızartmadan uzak durun. Koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici madde yahut boya, “DOĞAL ÇEŞNİ“ yahut MSG (mono sodyum glutamat-çin tuzu) gibi lezzet arttırıcı ihtiva eden bütün gıdaları atın. Sun’î tatlandırıcı ihtiva eden bütün ürünleri atın. ASPARTAM, SORBİTOL gibi sonu “ol” ile biten her şeyi. Bunlar size açlık hissi verir, metabolizmanızı yavaşlatır, bağırsağınızda gaz üretir ve vücudunuzda yağ depolatır. Bir ürün, bir gıda kimya laboratuvarından değil de bir tarladan çıkmaysa onu yiyebilirsiniz. Eğer bir yiyeceği büyük anneniz tanımıyorsa, o yiyecekten hayır gelmez. (işlenmiş gıdalar F. E) “GIDAYA BENZER MADDELER”den uzak durun. Sağlıklı olmak istiyorsanız, yemek hazırlamayı ve pişirmeyi öğrenmelisiniz.”

Sağlıklı bir hayat yaşanabilmesi, günlük hayatta tüketilen besinlerin özellikleri hakkında bilgi edinilmesi ile yakından ilgilidir. Bazı ipuçları verilecek olursa “Yeryüzünde şifa kaynağı pek çoktur. Polifenolden zengin, kırmızı ve mor meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, MİTOKONDRİ arttırıcı gıdalar enerjiyi yükseltir, antioksidan olarak hücre paslanmasını azaltır. Bunlar koyu renkli meyveler, nar, portakal, balkabağı gibi sarı sebzeler, karalahana ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri, siyah üzüm ve yaban mersini gibi RESVERATROL ihtiva eden meyveleri yiyin. Detoks yapıcı olan TURPGİLLER, özellikle detoksu arttırmada büyük önem taşır. Bunlar brokoli, beyaz lahana, kara lahana, karnabahar gibi sebzelerdir. Diğer tabiî detoks yapıcılar yeşil çay, su teresi, karahindiba, kişniş, enginar, sarımsak, limon kabuğu, nar hatta kakaodur. Hormon dengeleyici olarak öğütülmüş ketentohumu (evde çekilecek) kullanın. Otlar kuvvetli antioksidan ve detoks yapıcı olduklarından ZERDEÇAL, BİBERİYE, ZENCEFİL, kişniş vb. kullanın. Mümkünse her gün soğan ve sarımsak yiyin. İkisi de kolesterolü ve tansiyonu düşürür, antioksidan olup detoksu güçlendirirler.”

Kâinat eczahanesinde şifa kaynağı olarak istif edilen besin ilâçlarından, organizmayı toksinlerden arındırmak ve güçlendirmek için bol miktarda tüketilmesi, öncelikli tercihimiz olmalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.